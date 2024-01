La série Huawei P70 pourrait être lancée fin mars ou début avril

Huawei, le géant chinois des smartphones, prépare le lancement de sa série phare, le Huawei P70. Au fil des rumeurs, cette série est restée mystérieuse. Cependant, des rapports récents ont fait la lumière sur le Huawei P70, révélant à la fois le calendrier de lancement et certaines spécifications.

Deux fuites en provenance de Chine permettent d’en savoir plus sur le Huawei P70. Selon Android Headlines, un informateur de Weibo nommé fixed focus digital suggère que la série Huawei P70 sera probablement lancée à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril de cette année.

Bien que les dates exactes ne soient pas encore connues, le calendrier s’aligne sur les précédents Huawei P60 et Huawei P60 Pro lancés en Chine à la même période l’année dernière. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’il pourrait s’agir des débuts en Chine et qu’une sortie mondiale pourrait prendre un peu plus de temps.

Dans une autre révélation, le célèbre informateur Digital Chat Station a partagé quelques détails clés sur les spécifications du prochain Huawei P70. Il semblerait que le P70 soit doté d’un écran OLED incurvé des 4 côtés et d’une résolution de 1.5K. En ce qui concerne la taille, il faut s’attendre à un écran généreux de 6,7 pouces.

En outre, l’informateur a mentionné une triple caméra à l’arrière. La caméra principale devrait être le OV50H de 50 mégapixels d’OmniVision, avec une ouverture variable. Ce capteur photo est doté d’un capteur de 1/1,3 pouce avec une taille de pixel de 1,2 um.

Un gros focus sur la photo !

De précédentes spéculations laissaient entendre que le Huawei P70 pourrait inclure un capteur de 1 pouce pour son capteur photo ultra-large. Si cela s’avère vrai, il pourrait s’agir d’une amélioration substantielle de la configuration de la caméra par rapport à son prédécesseur.

En outre, des rumeurs indiquent que la prochaine série Huawei P70 sera alimentée par un nouveau processeur, le Kirin 9010, conçu par l’unité de semi-conducteurs HiSilicon de Huawei. La série devrait comprendre trois smartphones : le Huawei P70 standard, le Huawei P70 Pro et le Huawei P70 Pro Art.

On ne sait pas encore si toutes ces spécifications s’appliquent à chaque modèle ou uniquement aux versions Pro. Pour confirmer ces fuites et ces rumeurs, il faudra attendre la présentation officielle des smartphones.