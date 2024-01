MrBeast remet en question les revenus vidéo de 263 000 dollars sur X

MrBeast a généré un revenu publicitaire substantiel de 263 000 dollars avec sa récente vidéo sur X, mais il considère que ce paiement est quelque peu trompeur. Cependant, les annonceurs ont capitalisé sur l’attention portée à la vidéo, ce qui a eu pour effet de gonfler le revenu par vue par rapport aux expériences habituelles.

Jimmy Donaldson, plus connu sous le nom de MrBeast sur YouTube, a révélé que sa vidéo sur X avait généré plus de 260 000 dollars de recettes. Cependant, il a exprimé son scepticisme quant à ce chiffre, le qualifiant « d’un peu de façade ».

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000! 😲

But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb

— MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024