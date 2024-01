Google prépare le lancement de la Pixel Watch 3 en tailles plus variées

Google pourrait régler un problème de longue date avec le prochain modèle de Pixel Watch. La Google Pixel Watch 2 est une élégante smartwatch, dotée d’excellentes performances, de fonctionnalités et d’une bonne autonomie. Mais beaucoup se sont plaints qu’elle était trop petite, n’étant disponible qu’en taille de 41 mm. C’est plus petit que ce que des concurrents comme Samsung proposent, avec des tailles allant jusqu’à 47 mm.

Selon 9to5Google, Google serait en train de résoudre ce problème avec la Pixel Watch 3, qui devrait être disponible en deux tailles. Les tailles exactes des boîtiers ne sont pas connues, mais l’option la plus grande sera plus grande que la Pixel Watch 2 de 41 mm. Comme indiqué précédemment, la Galaxy Watch 6 est disponible en 40 mm et 44 mm, tandis que la Galaxy Watch 6 Classic est disponible en 43 mm et 47 mm. L’Apple Watch Series 9 est également disponible en 41 mm et 45 mm.

Un boîtier plus grand pourrait permettre à Google d’intégrer un écran plus grand, comme un écran de 1,3 pouce, et une batterie plus grande pour améliorer l’autonomie. Il pourrait également permettre d’intégrer davantage de capteurs de santé.

La version plus grande de la Pixel Watch 3 devrait utiliser des bracelets de 22 mm, qui sont plus larges que les bracelets de 20 mm utilisés dans le modèle actuel. Google devrait également rendre la montre plus élégante en réduisant le bord autour de l’écran.

Un lancement attendu en octobre

Cette Pixel Watch plus grande serait parfaite pour les personnes ayant des poignets plus grands ou celles qui ont besoin d’une batterie plus durable. La Pixel Watch 2 dure déjà 24 heures grâce à son écran Always on Display, mais un modèle plus grand aurait probablement une batterie encore plus performante.

La Pixel Watch 3 devrait être lancée au début du mois d’octobre, en même temps que la nouvelle série Pixel 9, suivant le modèle de Google de ces deux dernières années. En ce qui concerne la technologie à l’intérieur, on s’attend à ce qu’elle utilise le même chipset Snapdragon W5 que la Pixel Watch 2, puisqu’il n’y a pas de nouvelles concernant un nouveau chipset pour Wear OS.