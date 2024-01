Rabbit r1 fusionne avec Perplexity AI pour une expérience mobile inégalée

La startup et star du CES 2024, Rabbit, a révélé que son appareil mobile r1 utilisera le LLM (Large Language Model) de Perplexity AI pour alimenter son moteur de recherche interne.

L’annonce a été faite sur X (la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter) et fait partie d’un nouveau partenariat de marque. Perplexity, en tant que service, fonctionne de la même manière que ChatGPT : vous lui posez une question, l’IA y répond et vous pouvez converser ensemble. Les détails exacts sur le fonctionnement de l’intégration sont rares. Nous ne savons pas s’il s’agira d’une application autonome ou d’une fonction intégrée. On peut supposer que les utilisateurs devront appuyer sur le bouton situé sur le côté chaque fois qu’ils voudront poser une question à Perplexity ou lui donner une commande.

We’re thrilled to announce our partnership with Rabbit: Together, we are introducing real-time, precise answers to Rabbit R1, seamlessly powered by our cutting-edge PPLX online LLM API, free from any knowledge cutoff. Plus, for the first 100,000 Rabbit R1 purchases, we’re… pic.twitter.com/hJRehDlhtv

L’intégration de Perplexity dans le Rabbit r1 présente plusieurs avantages. Le principal d’entre eux est qu’il n’y a pas de seuil de connaissances. L’un des problèmes de ChatGPT est qu’il n’est pas à jour en ce qui concerne les événements actuels. Il ne contient des informations que jusqu’à une certaine date qui, officiellement, est avril 2023. Toutefois, cette date n’est pas tout à fait exacte, car des rapports en ligne affirment qu’il s’agit de septembre 2023.

Perplexity n’a pas ce problème car il reçoit des mises à jour fréquentes et le Rabbit r1 n’aura pas ce problème non plus. Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, a confirmé sur X que l’appareil fournira des “réponses actualisées en direct” grâce à l’intégration.

L’autre grand avantage de Perplexity est qu’il offre un accès à des LLM tiers tels que GPT-4 et Claude 2.1. Selon l’entreprise, la raison pour laquelle elle offre cet accès est que certaines IA sont meilleures dans certains domaines. GPT-4, par exemple, est précis, mais ses réponses peuvent sembler robotiques. Le modèle Claude offre des “réponses plus naturelles”. Les abonnés peuvent passer d’une IA à l’autre s’ils ont un cas d’utilisation spécifique.

Pour essayer les autres IA, vous devez vous abonner à Perplexity Pro. Mais si vous faites partie des 100 000 premiers acheteurs du r1, Rabbit vous offrira une année gratuite de Perplexity Pro, un service qui coûte normalement 200 dollars par an. L’abonnement introduit également des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de télécharger des fichiers vers l’IA.

The 5th batch of 10,000 rabbit r1 devices has sold out. Pre-orders for the 6th batch, totaling 50,000, are available now at https://t.co/R3sOtVWoJ5

Expected delivery date for the 6th batch is June – July 2024.

For all addresses in the EU and UK, batches 1-6 will be shipped by… pic.twitter.com/D3l8q1Zdu6

— rabbit inc. (@rabbit_hmi) January 19, 2024