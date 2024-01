Google entame les tests de son chipset Tensor G5 : les Pixels de demain se préparent

En juillet dernier, on a entendu parler du projet de Google de faire du chipset Tensor G5 le premier processeur d’application (AP) alimentant les smartphones Pixel à être « entièrement personnalisé par Google ».

La puce ne sera pas prête à être utilisée avant que la série Pixel 10 ne soit construite pour sa sortie en 2025. Un rapport publié aujourd’hui par le Economic Daily de Taïwan indique que Google a déjà soumis sa version « auto-développée » du chipset Tensor G5 à KYEC, une société qui fournit des services de test, notamment « le sondage des plaquettes, le test du produit final, le test de déverminage, les services d’assemblage et autres services ».

Les tests commenceront au milieu de l’année 2024, bien qu’il faille préciser que la série Pixel 9 de 2024 utilisera le Tensor G4 AP qui sera très similaire au G3 qui alimente actuellement la série Pixel 8. Mais, ce sera tout pour les puces Tensor basées sur les puces Exynos et le Tensor G5 devrait être fabriqué par TSMC en utilisant le nœud de processus 3 nm de ce dernier.

Plus important encore, la puce sera entièrement personnalisée par Google, ce qui lui donnera la possibilité d’ajouter un grand nombre de nouvelles fonctionnalités étonnantes conçues exclusivement pour les smartphones Pixel.

En utilisant le nœud de 3 nm de TSMC, Google peut créer une puce Tensor qui sera plus puissante et plus économe en énergie que les précédents AP Tensor. Le G5 porte le nom de code « Laguna » et TSMC prévoit également d’utiliser une technologie d’emballage avancée, analogue à celle utilisée par Apple, permettant aux composants d’être minces et encore plus économes en énergie. Tout ce que Google peut faire pour améliorer l’autonomie de ses smartphones Pixel serait apprécié par les utilisateurs de Pixel.

Il faudra attendre le Pixel 10

Un ancien dirigeant de Google a déclaré en juillet que l’équipe d’ingénierie des puces n’était pas sûre que Google veuille dépenser l’argent nécessaire pour développer ses propres puces personnalisées, alors que la gamme Pixel ne se vend pas en grand nombre. Et avec les récents licenciements au sein de l’entreprise, l’argent semble manquer à Mountain View. Mais Google semble convaincu que pour faire passer la gamme Pixel à la vitesse supérieure, il doit s’affranchir d’Exynos et personnaliser les puces Tensor.

Les acheteurs de Pixel qui sont d’accord pourraient vouloir passer outre la série Pixel 9 prévue en octobre prochain, à moins que Google ne puisse répondre à l’attaque Galaxy AI de Samsung avec plus de caractéristiques éblouissantes de son côté. Mais, la meilleure suggestion est d’attendre que le Tensor G5 équipe le Pixel 10 pour voir la réponse complète de Google.