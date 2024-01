TikTok ouvre la diffusion en direct aux personnes ayant moins de 1 000 abonnés

Jusqu’à présent, les utilisateurs avaient besoin de 1 000 abonnés sur TikTok pour accéder à ses fonctions de diffusion en direct. Désormais, tout utilisateur qui est un « créateur LIVE sur une autre plateforme avec un historique stable de diffusion en direct » peut demander à diffuser en direct sur TikTok.

Les critères sur lesquels TikTok se base semblent nébuleux et non spécifiques. La page indique que chaque demande sera évaluée en fonction de « l’influence que vous avez » et de « la qualité de votre contenu LIVE sur d’autres plateformes ». Tout utilisateur approuvé pourra diffuser en direct sur TikTok à partir du LIVE Studio et d’un PC ou d’une console.

Cela signifie essentiellement que toute personne ayant déjà diffusé en streaming sur une plateforme comme Twitch ou YouTube peut demander à diffuser en streaming sur TikTok sans avoir à satisfaire à l’exigence minimale de 1 000 abonnés.

Quelles sont les conditions à remplir pour renouveler l’accès ?

Si vous êtes autorisé à diffuser en direct sur TikTok, l’accès ne durera que 14 jours dans un premier temps. Toutefois, l’accès sera automatiquement renouvelé pour 180 jours si :

votre accès n’a pas été révoqué pour cause d’infraction aux règles de la communauté TikTok

vous avez été en direct sur TikTok pendant plus de 25 minutes au moins deux fois au cours des 14 premiers jours.

Une fois les 180 jours écoulés, votre accès sera automatiquement renouvelé pour une nouvelle période de 180 jours :

vous avez diffusé en direct sur TikTok pendant plus de 25 minutes au moins trois fois au cours des 30 derniers jours.

Comment diffuser sur TikTok à partir d’un PC ?

Téléchargez TikTok LIVE Studio et installez-le sur votre PC. Connectez-vous à l’aide de vos informations de connexion TikTok. Si vous n’avez jamais diffusé en continu depuis votre PC, vous pouvez utiliser l’option « Configurer maintenant », qui vous guidera dans la configuration du microphone et de la caméra. Si vous avez diffusé en continu à l’aide d’un autre outil tel qu’OBS, vous pouvez importer les paramètres dans le TikTok Studio Définissez les paramètres que vous souhaitez lorsque la boîte de dialogue Paramètres s’affiche. Régler la qualité vidéo sur 1080 p permettra aux spectateurs d’avoir une meilleure expérience qu’une qualité inférieure, si votre PC peut le supporter. Enfin, la fenêtre Paramètres de la scène s’affiche. Choisissez « Bureau plein écran » pour diffuser uniquement votre jeu, ou « Bureau plein écran et caméra » si vous souhaitez montrer votre visage. Le fait de montrer votre visage aide les spectateurs à se connecter avec vous, ce qui vaut généralement la peine d’être fait.

Vous êtes prêt à diffuser en direct ! Appuyez sur le bouton « Diffuser en direct » et donnez un nom à votre flux, puis appuyez sur « Passer en direct ».

Après que ByteDance, la société mère de TikTok, a fermé la marque de jeux Nuverse à la fin de l’année 2023, il semblait qu’elle s’éloignait du jeu en tant qu’élément principal de sa stratégie. L’ouverture de la diffusion en direct à un public plus large permettra certainement de regagner une partie du terrain perdu.