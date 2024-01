TSMC reporte la construction de la deuxième usine en Arizona, retardant l’expansion aux États-Unis

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a confirmé un revers en retardant de 2 ans la construction de sa deuxième usine en Arizona, alors que l’entreprise attend toujours d’avoir des certitudes sur les subventions du gouvernement américain.

Il s’agit d’un nouveau coup dur pour ce site de 40 milliards de dollars, après l’annonce en juillet que la première usine ne serait pas opérationnelle avant 2025, comme l’a rapporté Bloomberg.

La plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, TSMC, vise à démarrer la deuxième phase des opérations en 2027 ou 2028, ce qui déçoit également l’administration Biden à la Maison Blanche dans ses aspirations à stimuler la fabrication de composants clés sur le sol américain.

Le premier site ne commencera la production de puces de 4 nanomètres que l’année prochaine, en raison de facteurs liés à la main-d’œuvre et aux coûts cités par l’entreprise lors de l’annonce de l’année dernière.

« Nos décisions en matière d’implantation à l’étranger sont fondées sur les besoins des clients et sur le niveau nécessaire de subvention ou d’aide gouvernementale », a déclaré Mark Liu, président du conseil d’administration.

Lors de la conférence sur les résultats de TSMC qui s’est tenue jeudi à Taipei, son directeur financier, Wendell Huang, a ajouté que la décision de construire une deuxième usine était la conséquence des retards pris par la première usine.

Retards dans le financement du gouvernement américain

L’entreprise phare de Taïwan est en pourparlers avec le gouvernement américain sur les incitations et les crédits d’impôt, tout en continuant à rencontrer des difficultés pour embaucher sa main-d’œuvre. Les décisions relatives aux subventions devraient influer sur l’ampleur des progrès réalisés sur le deuxième site, qui est lui aussi en proie à des difficultés.

TSMC a laissé entendre qu’un retard de 2 ans pourrait entraîner une évolution d’une génération de la technologie des semi-conducteurs.

Il y a plus d’un an, le président américain sortant, Joe Biden, a promulgué la loi sur les puces et la science, mais cette loi, qui visait à injecter des milliards de dollars dans des entreprises comme TSMC et Intel pour leur permettre de poursuivre leur expansion aux États-Unis, n’a pas encore donné lieu à des subventions.

Cette situation risque d’être une source de frustration pour l’emblématique fabricant de puces, étant donné que TSMC a déjà reçu des fonds du gouvernement japonais pour un projet de moindre envergure à Kumamoto, qui a été dévoilé après le plan Arizona.

La production sur le site japonais devrait démarrer dans le courant de l’année.