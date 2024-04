TSMC annonce des coûts accrus pour la production de puces hors de Taïwan

La société Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a indiqué qu’elle allait augmenter le coût des puces fabriquées en dehors de Taïwan, réagissant ainsi aux pressions exercées sur sa rentabilité.

Le plus grand fabricant mondial de puces avancées pour des clients tels qu’Apple Inc. et Nvidia Corp. a lancé un avertissement sur les prix alors que le gouvernement et les grandes entreprises technologiques sont conscients des risques géopolitiques liés à la fabrication de plus de 90 % des puces dans le monde dans le pays. Des mesures ont déjà été prises pour étendre la production des semi-conducteurs les plus avancés à d’autres sites, d’autant plus que la Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain et s’efforce de le placer sous son contrôle total.

Le directeur général de TSMC, CC Wei, a fait une déclaration claire jeudi, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.

« Si un client demande à être présent dans une certaine zone géographique, il doit partager les coûts supplémentaires ». « Dans le contexte actuel de mondialisation fragmentée, les coûts seront plus élevés pour tout le monde, y compris pour TSMC, nos clients et nos concurrents », a-t-il déclaré, ajoutant que des discussions avec les clients avaient été entamées.

TSMC prévoit de produire des semi-conducteurs à l’étranger

L’expansion mondiale, la forte consommation d’énergie et la production globale de technologies de pointe très demandées s’accompagnent de dépenses importantes, de sorte que cette évolution ne sera pas un choc pour beaucoup. En s’écartant de sa politique initiale qui consistait à ne fabriquer des puces qu’à Taïwan, l’entreprise réagit aux forces du marché.

TSMC se prépare désormais à fabriquer ses puces en Allemagne, au Japon et aux États-Unis, en construisant des usines pour accueillir la production, mais cela signifie qu’il faudra payer un supplément pour le produit.

Les coûts de démarrage et de matériel sont tout simplement beaucoup plus élevés que dans l’environnement d’origine de TSMC, et ce à un moment où l’entreprise s’attend à un effondrement du marché intérieur.

Le fleuron de l’entreprise taïwanaise a prévu une baisse de sa rentabilité cette année en raison de l’augmentation des coûts de l’énergie sur son site principal, des conséquences néfastes du tremblement de terre survenu au début du mois d’avril et du ralentissement du processus de fabrication 3 nm, la technologie de puce la plus avancée actuellement utilisée pour la production de masse.