Intel pourrait abandonner le puissant GPU Arc Battlemage et laisser le monopole à NVIDIA

NVIDIA continue de dominer le marché des GPU haut de gamme, et la concurrence n’a pas été en mesure de rivaliser. L’annonce des cartes RTX 40 Super, à la sonorité impressionnante, conforte encore cette avance. En conséquence, AMD aurait abandonné le marché des cartes graphiques haut de gamme avec ses GPU de nouvelle génération. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur nous apprend que Intel pourrait faire de même avec Arc Battlemage, ses nouvelles cartes graphiques qui devraient être lancées dans le courant de l’année.

Les GPU Arc Battlemage n’auront peut-être rien à offrir au-delà du modèle d’entrée de gamme, la carte graphique mi-haut de gamme pour la 2e génération de la série Arc d’Intel risquant d’être annulée, d’après de nouvelles informations.

Ces informations proviennent de la dernière vidéo de RedGamingTech (RGT), une fuite sur YouTube, bien qu’il n’y ait pas que de mauvaises nouvelles pour Arc Battlemage, heureusement.

Cependant, le principal point soulevé est décevant : il y a une « très bonne chance » que le GPU haut de gamme précédemment annoncé — celui qui comporte 56 cœurs Xe, connu sous le nom de G10, et qui est en théorie équivalente à la RTX 4070 Ti actuelle, ou à peu près — ne soit pas commercialisé. Cependant, on nous dit que cette décision n’a pas encore été prise par Intel.

Pourquoi la G10 pourrait-elle être annulée (l’accent est mis sur le « pourrait ») ? Ce n’est pas à cause de problèmes matériels ou de problèmes techniques liés à la carte graphique, mais plutôt à cause de considérations financières. En bref, on craint que le GPU de milieu de gamme ne soit pas assez rentable pour avoir un sens.

Un réel abandon ou changement stratégique ?

Il convient de souligner qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une possibilité. En effet, Intel pourrait toujours poursuivre la mise au point de cette carte graphique. Par ailleurs, Intel pourrait se couvrir et soit retarder le lancement de la G10, soit se contenter d’un très faible volume de production (ce qui atténuerait dans une certaine mesure les préoccupations financières, comme une sorte de compromis).

Si Battlemage n’a pas la G10 avec 56 cœurs Xe à la fin, qu’aura-t-elle alors ? Les sources de RGT pensent qu’un modèle plus modeste aura 40 cœurs Xe, donc la bonne nouvelle est qu’il n’est pas loin. Mais s’agit-il d’un GPU qui enthousiasmera tout le monde ? Non, il s’agit d’un produit de niveau inférieur.

L’autre bonne nouvelle, c’est que si le G10 se concrétise, il aura des vitesses d’horloge plus rapides que ce qui avait été annoncé, et un type spécial de cache appelé « Adamantine » qui pourrait contribuer à améliorer les performances. Le cache Adamantine nous est encore assez inconnu à ce stade, bien qu’un brevet de Intel dont PCGamer a partagé les détails nous en apprend davantage. Il s’agit essentiellement d’un cache de niveau 4 comparable à l’Infinity Cache d’AMD et qui semble fonctionner de la même manière.

Cela semble être une bonne chose, n’est-ce pas ? Avec 56 cœurs Xe, la carte serait une énorme amélioration par rapport à la Arc A770 qui est livrée avec 32 cœurs. Cependant, même en dépit de ce cache L4 massif, ces spécifications laissent déjà présager un produit phare moins haut de gamme pour Intel. Avec un bus de 192 bits, Intel s’arrêtera probablement à environ 12 Go de VRAM, à moins qu’elle ne se sente aventureuse comme AMD avec la RX 7600 XT ou NVIDIA avec la RTX 4060 Ti.

NVIDIA se frotte les mains

Le principal point à garder à l’esprit est que la carte graphique G10 n’est pas encore morte — il y a juste de gros points d’interrogation qui pèsent sur elle.

AMD se serait retirée de la course aux GPU haut de gamme pour la prochaine génération. Aujourd’hui, Intel serait sur le point de faire de même. C’est un rêve pour NVIDIA, mais ce n’est pas si génial pour nous, les utilisateurs finaux, puisque cela donne à NVIDIA la possibilité d’augmenter les prix autant qu’elle le souhaite.

D’autre part, même si Intel choisit de se concentrer sur le segment grand public, les choses ne changeront pas beaucoup. Pour le marché grand public, c’est-à-dire la grande majorité des GPU vendus, il est bon qu’AMD et Intel soient présents et donnent du fil à retordre à NVIDIA. Les prix pourraient ainsi être moins gonflés.