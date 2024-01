Google adapte ses services pour l’UE conformément aux nouvelles réglementations DMA

Google a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités à sa gamme de services, mais celles-ci ne sont accessibles qu’aux citoyens de l’Union européenne.

Les entreprises technologiques du monde entier procèdent à des changements pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), un projet de loi qui vise à rendre les marchés numériques plus équitables et plus ouverts. Les entreprises technologiques devront se conformer à diverses nouvelles obligations, qu’il s’agisse d’empêcher la suppression des applications préinstallées sur leurs systèmes ou de mettre fin au suivi des utilisateurs finaux en dehors de leurs plates-formes principales sans leur consentement.

Plusieurs améliorations sont en cours pour les services Google en particulier, comme annoncé dans un récent article de blog.

Au fur et à mesure de l’entrée en vigueur de ces changements, les utilisateurs européens de Google pourront commencer à constater des modifications dans l’apparence et le fonctionnement de ces services.

Quels sont les changements à venir pour les services Google dans l’UE ?

Les changements concernent quatre domaines principaux : le consentement pour les services de liens, la modification des résultats de recherche, les écrans de choix et la portabilité des données.

Actuellement, Google partage les données des utilisateurs entre certains produits et services. Dans les prochaines semaines, la plateforme présentera aux utilisateurs de l’UE une bannière de consentement supplémentaire pour confirmer si ces données peuvent continuer à être partagées. Il convient de noter que si vous ne donnez pas votre consentement, certaines fonctionnalités seront limitées ou inutilisables, mais vous pouvez revenir sur votre décision à tout moment.

En ce qui concerne les résultats de recherche, de nombreux changements vont être apportés à la page de résultats, notamment le regroupement de liens vers des sites de comparaison sur l’ensemble du Web et des raccourcis de recherche conçus pour aider les utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin plus rapidement. Ces raccourcis seront particulièrement utiles lors de la comparaison d’hôtels ou de services réservables en ligne. Des informations supplémentaires, telles que des comparaisons de prix, des images et des classements par étoiles, pourront être consultées directement sur la page de résultats.

Selon la DMA, Google commencera également à afficher des écrans de choix supplémentaires sur Android lors de la configuration d’un appareil pour faire de Chrome son moteur de recherche par défaut, ainsi que sur iOS pour les appareils de bureau.

Enfin, les utilisateurs de l’UE pourront télécharger ou transférer une copie de leurs données à partir de plus de 80 produits et services Google. Cette mesure répond aux nouvelles exigences de la DMA concernant le transfert des données des utilisateurs vers une application ou un service tiers.