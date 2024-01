Le nombre d’abonnés au Xbox Game Pass chute, mettant la pression sur Microsoft pour 2024

La Xbox de Microsoft a clôturé l’année 2023 avec un nombre décroissant d’abonnés au Xbox Game Pass, selon des données tierces.

Les estimations sur le nombre d’abonnés au Xbox Game Pass à la fin de l’année dernière le situent à environ 33 millions d’utilisateurs, rapporte IGN. Cela correspond aux rapports selon lesquels l’adoption ralentit et la croissance chute de 2 % en 2023, selon les analystes de l’industrie.

« Nous constatons un ralentissement de l’adoption du Xbox Game Pass, même si Microsoft prétend le contraire grâce au repositionnement de Xbox Live Gold en Xbox Game Pass Core », a déclaré James McWhirter, analyste principal des jeux chez Omdia, à IGN.

« Selon nos prévisions, le nombre total d’abonnements au Xbox Game Pass (hors Core/Live Gold) s’élèvera à 33,3 millions à la fin de l’année 2023, ce qui représente une croissance de 13 % seulement, contre 15 % en 2022. Notamment, plus de la moitié (55 %) sont actuellement abonnés au niveau Ultimate, qui ne nécessite aucun appareil ».

Xbox est généralement réticent à communiquer publiquement les chiffres exacts concernant le matériel ou les logiciels, il convient donc de prendre ces chiffres avec des pincettes. Cependant, on ne peut nier que la pression est immense sur la Xbox pour qu’elle tienne tête aux grands de Sony et de Nintendo, surtout avec l’accord avec Activision Blizzard qui est maintenant réglé.

Pression sur les plans de Microsoft concernant la croissance du nombre d’abonnés en 2024

Microsoft a depuis longtemps exprimé son intention de « rencontrer les joueurs là où ils se trouvent », sans vouloir les forcer à acheter des consoles pour jouer. En effet, elle a joint le geste à la parole en 2019, en diffusant les jeux Cuphead et Ori and the Blind Forest, auparavant exclusifs, sur la boutique Switch de Nintendo.

Il s’agit d’une démarche inhabituelle pour les sociétés de jeux qui vendent leurs propres consoles, la majorité d’entre elles poursuivant des campagnes de type Apple, où les consommateurs doivent posséder les consoles pour acheter les jeux maison. Cela s’applique encore à certains titres majeurs sur Xbox, mais crucialement pas à tous. Après tout, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent jouer à des jeux sur console, sur PC ou sur le cloud, ce qui rend inutile l’achat d’une console pour tous les titres Xbox Game Pass.

Toutefois, comme le nombre d’abonnés au Xbox Game Pass est en baisse, il se pourrait que Microsoft doive trouver un autre moyen de séduire un plus grand nombre de joueurs en 2024.