Appels audio et vidéo de X désormais disponibles sur Android

X (anciennement connu sous le nom de Twitter) a lancé les appels audio et vidéo sur iOS en octobre dernier. Nous avons dû attendre un peu, mais X étend les appels audio et vidéo à l’application Android.

Un employé de X a confirmé sur X que cette fonctionnalité était désormais disponible pour les utilisateurs d’Android. Seuls les utilisateurs premium peuvent passer et recevoir des appels, comme c’est le cas sur la version iOS de l’application. Cependant, X ajoute que tous les comptes peuvent recevoir des appels.

Quoi qu’il en soit, X rejoint une foule d’applications et de services qui proposent des appels audio et/ou vidéo. Il s’agit notamment de WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Signal et Google Meet. Pour ce que ça vaut, presque tous ces services vous permettent de passer et de recevoir des appels gratuitement.

Vous ne voyez pas encore les appels audio et vidéo sur votre téléphone Android ? L’employé de X note que la fonctionnalité est déployée progressivement sur Android, et qu’il vous faudra peut-être attendre quelques jours pour l’obtenir. Les utilisateurs devront peut-être mettre à jour l’application pour bénéficier de cette fonctionnalité.

Les utilisateurs d’iOS et d’Android peuvent activer ou désactiver la fonction en se rendant dans Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Messages Privés > Autoriser les appels audio et vidéo. Si la fonction est activée, les utilisateurs peuvent également gérer les utilisateurs qui peuvent les appeler, avec des restrictions qui limitent la réception des appels aux personnes figurant dans leur carnet d’adresses, aux utilisateurs qu’ils suivent ou uniquement à ceux qui ont des coches bleues.

Verrouiller les appels sortants derrière X Premium est le moyen pour l’entreprise d’essayer d’attirer de nouveaux abonnés alors que les ventes de publicité ont chuté — une tactique qu’elle utilise régulièrement avec d’autres fonctionnalités comme Tweetdeck et le partage des revenus publicitaires.