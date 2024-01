Meta se lance dans la course à l’intelligence artificielle générale en open source

L’année dernière, nous avons assisté à l’entrée massive de Meta dans le domaine de l’intelligence artificielle, mais l’entreprise ne s’arrête pas là puisqu’elle cherche à développer la fameuse AGI, également connue sous le nom d’intelligence artificielle générale. L’intérêt de l’entreprise pour cette technologie est d’autant plus grand que son PDG, Mark Zuckerberg, l’a réaffirmé dans ses messages.

En effet, alors que d’autres entreprises se concentrent sur l’IA conversationnelle, il semble que Meta ait des ambitions plus élevées en tête : le géant des réseaux sociaux serait en train de travailler sur l’intelligence artificielle générale (AGI).

Dans un Reel Instagram publié, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a révélé que son entreprise travaillait actuellement sur l’AGI. Ce type particulier d’IA est souvent décrit comme une IA de niveau humain. Deux des équipes de recherche en IA de l’entreprise — FAIR et GenAI — ont été réunies pour développer l’AGI et la rendre open source.

Avec l’AGI, Meta connaîtra des changements massifs qui l’aideront dans divers aspects de son activité, notamment la recherche et le métaverse. Mark Zuckerberg estime que la prochaine génération de services nécessitera une « intelligence générale complète », qui englobe les assistants IA, l’IA pour les créateurs, l’IA pour les entreprises, etc.

Dans le message social en question, Zuckerberg explique l’objectif de Meta dans une vidéo accompagnée d’une légende :

Quelques mises à jour sur nos efforts en matière d’IA. Notre vision à long terme est de construire une intelligence générale, de la mettre en open source de manière responsable et de la rendre largement disponible pour que tout le monde puisse en profiter. Nous rapprochons nos deux principaux efforts de recherche en matière d’IA (FAIR et GenAI) pour y parvenir. Nous entraînons actuellement notre modèle de nouvelle génération, le Llama 3, et nous construisons une infrastructure de calcul massive pour soutenir notre future feuille de route, y compris 350 000 H100 d’ici la fin de l’année — et au total près de 600 000 équivalents H100 de calcul si l’on inclut d’autres GPU. Nous sommes également très enthousiastes quant à nos progrès dans la construction de nouveaux dispositifs informatiques centrés sur l’IA, tels que les lunettes connectées Ray Ban Meta. Beaucoup d’autres choses à venir bientôt.