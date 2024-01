Nouvelle initiative de Meta : messages nocturnes pour encourager les adolescents à dormir plutôt qu’à scroller

Meta a pris une mesure proactive pour promouvoir le bien-être numérique de ses jeunes utilisateurs. Cette fonctionnalité est conçue pour rappeler gentiment aux adolescents l’importance d’un sommeil réparateur en leur suggérant de fermer l’application lorsqu’ils l’utilisent pendant plus de 10 minutes.

Meta a introduit un grand nombre de nouvelles fonctionnalités spécialement conçues pour les adolescents qui utilisent des applications sociales comme Facebook, Instagram et Messenger. Qu’il s’agisse d’outils de surveillance parentale ou de fonctions de confidentialité, Meta s’efforce de limiter l’accès des adolescents à des interactions et contenus indésirables sur ses plateformes sociales.

Cette semaine, Meta a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui ne limitera pas l’accès à des contenus, mais qui rappellera aux adolescents qu’il est temps… d’aller au lit. Baptisée « Coups de pouce nocturnes », cette nouvelle fonctionnalité a pour but de faciliter la gestion du temps que les adolescents et les familles passent sur les applications Meta.

Pour une fois, Meta recommande à une grande catégorie d’utilisateurs de passer du temps sur ses applications alors qu’ils devraient dormir. Les nouveaux messages nocturnes auront été conçus pour apparaître lorsque les adolescents ont passé plus de 10 minutes sur Instagram dans des endroits tels que Reels ou Direct Messages tard dans la nuit.

En effet, les messages nocturnes apparaîtront automatiquement après 22 heures et ne pourront pas être désactivés par les adolescents. Bien que la fonction fournisse des conseils, les utilisateurs peuvent choisir de les ignorer et de continuer à utiliser l’application.

Une initiative pour rien ?

L’initiative de Meta vise à promouvoir des habitudes numériques saines et à améliorer le bien-être des utilisateurs adolescents. Ces messages nocturnes rappellent aux adolescents qu’il est tard et les encouragent à fermer l’application. Il est évident que cela ne se produira pas dans de nombreux cas, mais Meta essaie au moins de convaincre les adolescents de faire ce qu’il faut. Peut-être que certains d’entre eux tiendront compte de l’avertissement « Rappels de pause ».

Cette mesure reflète une prise de conscience croissante de l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des utilisateurs et vise à encourager des habitudes plus saines en matière de temps passé devant un écran, en particulier pour les adolescents qui peuvent être plus vulnérables aux potentiels effets négatifs d’un engagement numérique prolongé.