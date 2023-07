Comment utiliser Llama 2, le dernier modèle d’IA de Meta ?

by

Le modèle Llama 2 de Meta est le plus récent successeur et ajout à l’ensemble des modèles linguistiques de l’entreprise, rivalisant avec ChatGPT et ses alternatives.

Le modèle Llama 2 a été entraîné sur 40 % de données supplémentaires par rapport à sa version précédente et dispose également d’une longueur de contexte doublée. En outre, le LLM a été divisé en différents poids de modèle qui vont de 7B à 70B paramètres.

Étant donné que Llama 2 est un logiciel open source, Meta l’a comparé à d’autres modèles analogues. Ainsi, ce LLM surpasse de nombreux concurrents dans divers benchmarks externes, y compris des tests de raisonnement et de codage, et bien plus encore.

Comment utiliser le chatbot LLAma 2 dès maintenant ?

Étape 1 : Visitez le site de démonstration

Meta Llama 2 n’est actuellement disponible que sur Amazon Web Services et HuggingFace. J’utiliserais ce dernier pour ce tutoriel. Voici les étapes à suivre.

Rendez-vous sur le site officiel de démonstration de Llama 2 de HuggingFace et faites défiler l’écran jusqu’à ce que vous arriviez à la page de Demo

Cliquez sur le lien « This Space » sous Demo pour accéder à la page principale

Étape 2 : Saisir une question et obtenir une réponse

La boîte de dialogue principale s’affiche. Vous pouvez y saisir votre question et cliquer sur le bouton « Soumettre » pour obtenir des réponses. Votre requête peut être un simple Bonjour ou être aussi détaillée qu’une invite de code HTML.

Le Llama 2 peut prendre une bonne minute pour répondre ; ce n’est pas le plus rapide pour l’instant. Cela s’explique par le fait que la charge augmente régulièrement au fur et à mesure que les utilisateurs l’essaient.

Une fois que le modèle d’intelligence artificielle de Meta a fini de formuler sa réponse, celle-ci s’affiche.

Modèle d’IA Llama 2 : premières impressions

HuggingFace a déclaré que le modèle LLM Llama 2 disponible est la grande version avec plus de 70 milliards de paramètres fonctionnant comme le cerveau. En tant que tel, le modèle est capable de beaucoup de choses. Pendant que je le testais, il était capable de tenir des conversations, d’écrire du code, et le chatbot IA était capable de répondre facilement. En outre, bien que le Llama 2 affirme ne pas pouvoir accéder à Internet, vous pouvez lui fournir des liens et lui demander de résumer un contenu ou d’en parler.

Bien qu’il n’y parvienne pas parfaitement, en insérant des points aléatoires qui ne figurent pas dans l’article, il s’est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante. Néanmoins, il est passionnant de voir ce nouveau modèle de langage et de voir comment il pourrait s’avérer être une concurrence sérieuse pour d’autres LLM ouverts et même à source fermée.