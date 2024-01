Google Maps surmonte les défis GPS dans les tunnels grâce au Bluetooth

Les tunnels sont peut-être l’ennemi numéro un des GPS et des applications de navigation. Lorsque vous conduisez dans ce qui est en fait une grotte profonde, votre position n’est pas toujours exacte jusqu’à ce que vous arriviez de l’autre côté — nous n’avons toujours pas trouvé le moyen de faire plier ces gênantes ondes radio aux lois de la physique. Parfois, le GPS se souvient que vous vous trouvez sur une route traversant un tunnel et maintient les indications qu’il vous donnait lorsque vous êtes entré, et parfois il devient complètement stupide et vous rappelle de suivre l’itinéraire alors qu’il montre que votre voiture traverse heureusement une rivière, une gare de péage ou une série d’habitations résidentielles.

Cependant, Google vient peut-être de trouver le moyen idéal de maintenir la navigation à l’intérieur des tunnels, et il arrive dans une application Google Maps près de chez vous.

Google Maps a mis en place la possibilité de maintenir la connectivité de Maps dans les tunnels. Comment, exactement ? En utilisant des balises Bluetooth. Cette option, qui est désactivée par défaut, permet aux smartphones Android de se connecter aux balises installées dans les tunnels des grandes villes, ce qui garantit aux utilisateurs de recevoir des informations cruciales telles que les sorties du tunnel et les alertes d’accident. Cette fonctionnalité est déjà disponible dans Waze depuis un certain temps, et l’entreprise prend maintenant la décision de la lancer également dans Maps.

La raison pour laquelle elle n’était pas disponible sur les deux applications n’est pas claire, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une « nouvelle » fonctionnalité.

Comme mentionné, cette fonctionnalité s’appuie sur des balises Bluetooth situées dans les tunnels de villes internationales telles que New York, Chicago, Paris, Rio, Bruxelles, Oslo, Sydney, Boston et Mexico. Mais, il y a un gros problème : cette fonctionnalité dépend de l’existence de ces balises Bluetooth, qui ne sont pas présentes dans de nombreux tunnels à travers le monde. Si le tunnel que vous empruntez n’est pas équipé de balises Bluetooth, le fonctionnement est le même. Les informations circulent de manière unidirectionnelle, des balises aux smartphones, et ne posent donc pas de problème de confidentialité. Les balises elles-mêmes sont des contrôleurs de base alimentés par des piles, qui utilisent la technologie Bluetooth à faible puissance.

Déjà disponible sur Waze

Ces balises Bluetooth, qui existent depuis plusieurs années déjà, ont été disséminées dans certains tunnels, à raison de 25 balises par kilomètres, pour assurer la continuité de la localisation.

Cette fonctionnalité est exclusive à Google Maps sur Android, laissant les utilisateurs d’iPhone sans accès (et probablement perdus dans les tunnels), du moins pour l’instant. Pour activer les balises Bluetooth pour la navigation, les utilisateurs d’Android peuvent se rendre dans Paramètres > Paramètres de navigation, puis accéder à la section « Options d’itinéraire en voiture » pour activer l’option « Balises de tunnels Bluetooth ». Il se peut que vous deviez d’abord mettre à jour l’application avant de voir la nouvelle fonctionnalité en action. Si le prochain tunnel que vous traversez est équipé de balises Bluetooth, votre expérience avec Maps ne sera pas interrompue.