Galaxy S24 Ultra : aperçu exclusif avant le lancement officiel dans un unboxing

Il faut reconnaître les mérites des sources. Même si Samsung pense que les « tipsters » sont bien décidés à gâcher l’événement Galaxy Unpacked 2024, nul doute qu’ils suscitent l’intérêt et maintiennent l’excitation pendant les jours qui précèdent le jour de la présentation du produit. Un utilisateur X du nom de tasty orange a posté de courtes vidéos de déballage du Galaxy S24 Ultra, présentant trois variantes de couleurs.

Un utilisateur de TikTok a apparemment mis la main sur les modèles Titanium Yellow, Titanium Violet et Titanium Grey du Galaxy S24 Ultra et tasty orange les a postées sur X. L’emballage est le même que celui du Galaxy S23 Ultra et l’auteur de la vidéo nous montre seulement à quoi ressemble l’écran de démarrage. À ce stade, nous prendrons tout ce que nous pourrons obtenir.

Les vidéos semblent confirmer pour la énième fois que Samsung en a fini avec les écrans incurvés et a équipé le Galaxy S24 Ultra d’un écran plat. Les vidéos s’alignent également sur les rumeurs selon lesquelles la grille du haut-parleur du Galaxy S24 Ultra serait une coupe fraisée. Pour rappel, le haut-parleur inférieur du Galaxy S23 Ultra comporte six trous.

Un autre changement que l’on peut voir dans l’une des vidéos est que le fond du S Pen sera plat au lieu d’être rond.

Selon des rapports antérieurs, le Galaxy S24 Ultra sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, quel que soit l’endroit où vous l’achetez, et il sera doté d’un capteur photo téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et d’un nouveau design qui pourrait lui donner une longueur d’avance sur les smartphones actuels dotés d’un capteur photo haut de gamme.

L’IA sera intégrée à tous les éléments, du clavier à l’appareil photo, mais Samsung pourrait vous faire payer certaines des nouvelles fonctionnalités. Le smartphone pourrait également bénéficier de 7 ans de mises à jour logicielles.