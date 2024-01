Il y a peu, nous avons vu les efforts déployés par Google pour introduire un bouton « se désabonner » pratique dans Gmail pour Android.

Il est surprenant de constater que cette fonctionnalité a d’abord été mise à la disposition des utilisateurs d’iOS. Cependant, l’attente est désormais terminée, car les utilisateurs d’Android peuvent également bénéficier de cette méthode rapide pour ne plus recevoir ces ennuyeux e-mails auxquels vous vous êtes peut-être accidentellement abonné.

Comme l’a repéré Android Police, le nouveau bouton de désabonnement de Gmail pour Android est en cours de déploiement, stratégiquement situé dans la partie supérieure de l’e-mail. En cliquant sur ce bouton, l’utilisateur est invité à confirmer son inscription par le biais d’une fenêtre de dialogue ou est dirigé vers le site Web de désabonnement de la lettre d’information. Le processus varie en fonction de la manière dont l’éditeur de la newsletter a intégré l’option de désabonnement.

Le bouton de désabonnement fait partie de l’expérience Web de Gmail depuis un certain temps. Il est placé en haut des messages électroniques pour permettre à l’utilisateur de se désabonner des messages non désirés. En cliquant sur ce bouton, l’utilisateur peut être dirigé directement vers le site Web de l’expéditeur pour la procédure de désabonnement ou, dans de nombreux cas, il fonctionne automatiquement, offrant une confirmation de l’état de désabonnement.

Jusqu’à présent, l’application mobile Gmail ne facilitait pas les choses.

Une option qui est très utile !

Si les options de blocage et de signalement des spams étaient cachées dans le menu à trois points, il n’y avait pas de bouton direct pour se désabonner. Les utilisateurs de l’application mobile Android devaient faire défiler manuellement le contenu de l’e-mail pour trouver le lien de désabonnement, ce qui prenait un peu plus de temps et d’efforts, étant donné que ces liens sont généralement cachés dans une petite police de caractères.

Vous pouvez toujours marquer les e-mails comme étant du spam ou du phishing à l’aide des trois points situés en haut à droite de l’e-mail. Assurez-vous simplement qu’il s’agit bien de spam, sinon vous risquez de rendre votre filtre anti-spam trop strict et de manquer des messages importants. Le bouton de désabonnement n’est pas encore accessible à tout le monde, il se peut donc que vous deviez attendre un peu plus longtemps avant qu’il n’apparaisse sur votre appareil.