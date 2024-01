Artifact, l’application d’actualités de Systrom et Krieger, annonce sa fermeture

Sur la scène technologique en constante évolution, répondre aux demandes des utilisateurs n’est pas une sinécure, comme peuvent en témoigner de nombreuses startups. Aujourd’hui, une application prometteuse lancée il y a près d’un an fait ses adieux aux utilisateurs.

Selon Engadget, Artifact, l’application d’actualités des cofondateurs d’Instagram Kevin Systrom et Mike Krieger, tire sa révérence, même un an après ses débuts. Selon une note de Systrom sur Medium, les fonctions essentielles de lecture de l’application seront maintenues jusqu’à la fin du mois de février, mais les commentaires et la publication seront immédiatement mis hors ligne.

Artifact est une application d’agrégation de nouvelles lancée en 2023. L’objectif de l’application est d’offrir aux utilisateurs une expérience personnalisée et attrayante de l’actualité. Artifact utilise l’intelligence artificielle pour analyser le comportement et les intérêts des utilisateurs, puis recommande des articles adaptés aux préférences de chacun.

L’application propose également des forums de discussion sociale, où les utilisateurs peuvent partager leurs réflexions sur l’actualité et entrer en contact avec d’autres personnes partageant leurs centres d’intérêt. Artifact a été salué pour son approche innovante de la consommation d’informations. Toutefois, l’application a également été critiquée pour son manque de transparence concernant ses algorithmes et sa dépendance vis-à-vis des données des utilisateurs.

Malgré une année d’efforts acharnés, Systrom et Krieger se sont heurtés à des difficultés bien connues des fondateurs d’autres applications d’actualités dignes d’intérêt. Systrom a reconnu : « Nous avons construit quelque chose qu’un groupe d’utilisateurs adore, mais nous avons conclu que le marché n’est pas assez important pour justifier un investissement continu de cette manière ».

