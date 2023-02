Les cofondateurs d’Instagram lancent l’application d’information « Artifact »

Kevin Systrom et Mike Krieger, anciens cofondateurs d’Instagram, ont créé une nouvelle entreprise. Leur produit initial, Artifact, est un fil d’actualité personnalisé utilisant l’IA pour répondre à vos intérêts, avec la caractéristique supplémentaire de pouvoir discuter avec vos amis.

Artifact est décrit comme une version textuelle de TikTok ou une version mobile de Google Reader, et pourrait également être considéré comme un défi à Twitter. L’application présente un flux d’articles populaires provenant d’organismes de presse réputés et de blogs de niche. En cliquant sur les articles qui vous intéressent, Artifact vous montrera du contenu analogue à l’avenir, en ajustant son algorithme au fil du temps, comme la page « Pour vous » de TikTok.

L’idée d’Artifact a été discutée par Systrom et Krieger il y a quelques années. Systrom était initialement sceptique quant à la capacité des systèmes d’apprentissage automatique à améliorer les recommandations, mais son expérience chez Instagram a changé son point de vue. Il a vu que chaque fois que l’apprentissage automatique était utilisé pour améliorer l’expérience du consommateur, les choses s’amélioraient considérablement.

Selon Systrom, Artifact s’engage à fournir à ses lecteurs des nouvelles et des informations de haute qualité. Pour y parvenir, l’entreprise n’inclura que les éditeurs qui adhèrent à des normes éditoriales de qualité, et supprimera les publications individuelles qui promeuvent des faussetés.

It’s been a minute, but @mikeyk and I are back at it with Artifact—a personalized news feed using the latest ai tech. Visit https://t.co/bGIGGIH9sd to sign up and join the community. —Kevin Systrom (@kevin) January 31, 2023

Les systèmes d’apprentissage automatique seront optimisés pour mesurer le temps que les utilisateurs consacrent à la lecture de divers sujets, plutôt que ce qui génère le plus de clics et de commentaires, dans le but de donner la priorité aux contenus intéressants. Systrom et Krieger financent actuellement eux-mêmes Artifact, avec une équipe de 7 personnes, dont Robby Stein, ancien haut responsable des produits chez Instagram. On s’attend à ce qu’ils aient bientôt des investisseurs qui cherchent à investir dans l’entreprise.

Artifact en bêta test

Les utilisateurs qui s’inscrivent sur la liste d’attente ne verront initialement que le flux principal classé. Cependant, les utilisateurs de la version bêta d’Artifact testent deux autres fonctionnalités qui deviendront probablement un élément central de l’application.

Il s’agit d’un flux affichant les articles et les commentaires publiés par les utilisateurs suivis (bien qu’il ne soit pas possible actuellement de publier du texte brut sans lien), et d’une boîte de messagerie directe permettant des discussions privées avec des amis sur les messages lus.

Disponibilité

Artifact est actuellement en phase de bêta privée. Pour s’inscrire, les utilisateurs peuvent saisir leur numéro de téléphone et recevront un lien d’invitation personnel par SMS lorsqu’ils ne seront plus sur la liste d’attente. Vous pouvez vous inscrire vous-même ici.

