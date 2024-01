Apple double le nombre d’objets suivis dans l’application Localiser avec iOS 16

Supposons qu’Apple ait apporté une modification importante à l’une de ses applications, mais qu’elle n’ait jamais modifié le document d’assistance correspondant pour refléter ce changement jusqu’à aujourd’hui. Et supposons que ce changement est intervenu à partir d’iOS 16 et d’iPadOS 16. Vous auriez l’impression qu’Apple, pour une raison que vous ignorez, n’a pas jugé bon de se confier à vous ?

Mais voici ce qu’il en est. Selon MacRumors, le document d’assistance évoqué a été mis à jour la semaine dernière, et indique désormais : « Vous pouvez ajouter jusqu’à 32 éléments dans Rechercher mes objets. Outre AirTag et les accessoires tiers du réseau Find My dans l’onglet Éléments, AirPods Max compte pour un élément, AirPods et AirPods Pro (1re génération) comptent pour deux éléments, et AirPods Pro (2e génération) comptent pour trois éléments ».

Au cas où vous ne le sauriez pas, avant la sortie d’iOS 16 et d’iPadOS 16, vous ne pouviez ajouter que 16 éléments à l’application Localiser. Avec l’âge, mes compétences en mathématiques se sont quelque peu détériorées, mais je pense que le terme mathématique correct que je recherche est « doublé ».

En d’autres termes, Apple vient juste de nous faire savoir que le nombre maximum d’éléments que vous pouvez ajouter à l’application Localiser a doublé, passant de 16 à 32.

Reprenons les règles concernant les AirPods pour nous assurer qu’elles sont claires. Les AirPods Max sont considérés comme un seul objet dans l’application « Trouver mon téléphone », tandis que les AirPods et les AirPods Pro de première génération comptent chacun pour deux objets. Les AirPods Pro de seconde génération sont considérés comme trois objets. Pourquoi cette différence ? Certains écouteurs AirPods comptent pour un article et certains étuis de transport AirPods comptent pour des articles supplémentaires.

Les autres objets que vous pouvez ajouter à l’application Localiser et retrouver en cas de perte ou de vol sont les trackers AirTag, les AirPods, certains casques Beats et les produits tiers compatibles avec l’application Localiser. Vous savez maintenant que vous pouvez retrouver près de deux fois plus d’objets que vous ne le pensiez à l’aide de l’application Localiser.