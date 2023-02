Les fondateurs d’Instagram ouvrent à tous l’application d’actualités Artifact

Instagram est difficile à suivre, mais les deux créateurs de l’application s’y essaient avec un nouvel effort appelé Artifact. Kevin Systrom et Mike Krieger ont lancé l’application d’actualités à la fin du mois de janvier, mais les personnes intéressées devaient s’inscrire sur une liste d’attente pour y accéder.

Mercredi, Artifact s’est ouvert à tous, permettant aux accros de l’information du monde entier de tester l’application iOS et Android.

Artifact est essentiellement un fil d’actualité personnalisé « alimenté par l’intelligence artificielle ». Lorsque vous l’ouvrez pour la première fois, l’application vous demande de sélectionner au moins 10 sujets qui vous intéressent. La liste occupe deux écrans et comprend de nombreuses options sous les rubriques suivantes : les plus populaires, le style de vie, la santé, la technologie et la science, les affaires et la finance, les arts, le design et la culture, les sports, le monde, etc.

Vous pouvez ensuite ajouter tous les abonnements que vous avez à des organismes de presse importants, l’application promettant de donner la priorité au contenu de ces publications dans votre fil d’actualité.

Grâce à l’IA qui pilote l’application, Artifact devrait améliorer ses sélections au fur et à mesure qu’une personne l’utilise. L’application recommande qu’il faille au moins 25 sélections d’articles avant qu’elle ne commence à comprendre vos goûts en matière d’actualité, et qu’elle continue à s’adapter par la suite.

Un flux produit par l’IA

À l’ouverture, Artifact affiche par défaut un onglet « Pour vous » et, à côté, des onglets correspondant aux sélections effectuées au départ. Sélectionnez un sujet d’actualité dans l’un des autres onglets, puis explorez les titres correspondants. Si vous n’êtes pas satisfait d’un article suggéré, donnez-lui une note négative pour aider l’application à faire de meilleures suggestions la prochaine fois.

La dernière version d’Artifact offre des outils pour vous aider à personnaliser votre expérience, et visualise également votre historique de lecture en proposant des statistiques liées à la façon dont vous l’utilisez. Elle vous permet également de voir ce qui est populaire dans votre réseau en vous connectant à vos contacts pour découvrir les nouvelles auxquelles ils s’intéressent. « En connectant vos contacts, vous commencerez à voir des articles avec un badge spécial lorsqu’ils ont été lus par au moins plusieurs de vos contacts », explique l’équipe d’Artifact sur son site web.

L’équipe encourage également les utilisateurs à lui faire part de leurs commentaires afin qu’elle puisse améliorer l’apparence et le fonctionnement de l’application.

Le lancement d’une application d’actualités dans un domaine déjà très encombré est une tâche assez osée, mais Systrom et Krieger savent une chose ou deux sur la création d’une application réussie, et c’est cette réputation qui devrait convaincre de nombreuses personnes d’essayer Artifact.