Yahoo intègre la technologie AI d’Artifact pour révolutionner Yahoo News

Yahoo a officiellement fait l’acquisition de l’application de news AI Artifact, créée à l’origine par les cofondateurs d’Instagram, et utilisera sa technologie dans l’ensemble de l’entreprise. Artifact ne sera donc plus une application autonome, mais sa technologie sera intégrée au site et à l’application Yahoo News dans les mois à venir.

Créée en janvier 2023, l’application d’IA n’a jamais vraiment pris son essor. La mission du cofondateur était de proposer aux utilisateurs les articles les plus pertinents grâce à l’intelligence artificielle, en utilisant une technologie propriétaire pour fournir une expérience d’actualité personnalisée.

Dans un communiqué de presse publié mardi 2 avril, il est indiqué que ce que les fondateurs de l’application ont créé « aura encore plus d’impact avec l’ampleur du réseau Yahoo News ».

L’acquisition a été officiellement finalisée le 29 mars 2024 et les cofondateurs d’Artifact, le PDG Kevin Systrom et le directeur technique Mike Krieger, travailleront avec le fournisseur de services Web en tant que conseillers pendant la transition.

Le PDG et cofondateur d’Artifact, Kevin Systrom, en dit plus :

Nous avons créé un produit intuitif que les utilisateurs adorent et qui peut profiter à des millions de personnes. Yahoo apporte l’envergure nécessaire pour aider le produit à réaliser ce que nous avons imaginé, tout en maintenant la conviction que connecter les gens à des sources fiables d’informations et de nouvelles est plus important que jamais. L’IA nous a permis d’offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de découverte des contenus qui les intéressent. Yahoo reconnaît cette opportunité, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de voir ce que nous avons construit se perpétuer à travers Yahoo News.

Qu’est-ce que Artifact ?

Artifact est un agrégateur de nouvelles sociales personnalisées qui utilise une technologie d’apprentissage automatique pour suggérer des articles, des sujets et des auteurs à ses utilisateurs.

Elle a été fondée par Kevin Systrom et Mike Krieger et lancée par leur société Nokto, Inc. Bien que l’accent ait été mis sur les nouvelles écrites, des versions audio des articles ont été incluses, lues à haute voix par des voix générées par l’IA, y compris une simulation des voix de Snoop Dog et de Gwyneth Paltrow.

Un an après le lancement, en janvier 2024, l’équipe a publié un article de blog intitulé « Shutting down Artifact ». Le PDG a déclaré qu’ils avaient « construit quelque chose qu’un noyau d’utilisateurs adore, mais nous avons conclu que l’opportunité de marché n’est pas assez importante pour justifier la poursuite de l’investissement de cette manière ».