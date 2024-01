Le Galaxy S24 intégrera des fonctionnalités IA avancées dans son clavier et Samsung Notes

Les fuites et les rumeurs concernant la série Galaxy S24 de Samsung ne cessent d’affluer, la dernière en date faisant état de fonctions d’intelligence artificielle qui pourraient être intégrées au clavier et à l’application Samsung Notes.

Samsung utilise le slogan « Galaxy AI » pour créer un engouement pour la prochaine série Galaxy S24, et il est donc compréhensible que l’intelligence artificielle joue un rôle important dans l’expérience.

Même si le premier Galaxy Unpacked, au cours duquel nous espérons voir le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra dévoilés, n’aura lieu que dans quelques jours, le 17 janvier, l’informateur Alvin on X prétend avoir des informations concernant les intelligences IA dont les nouveaux smartphones devraient être dotés — Samsung a déjà inventé le terme AI Phone, et vanté les caractéristiques IA de ses smartphones phares de la prochaine génération.

Alvin affirme que le clavier Samsung sera alimenté par l’IA et offrira des options telles que le résumé de pages Web, la détection du ton des phrases et la possibilité de changer le ton d’une phrase, ainsi que la conversion automatique des gribouillis dans l’application Samsung Notes en d’autres formats, comme un e-mail ou une invitation textuelle.

Galaxy AI is also integrated into Samsung Keyboard and Samsung Notes on the Galaxy S24 series. 👀

This one person who tried the S24 has always used GBoard, but they’re willing to switch to Samsung Keyboard just because of those features.

Some of the new features on Samsung… pic.twitter.com/xl57wljONc

— Alvin (@sondesix) January 11, 2024