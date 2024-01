Apple prépare le lancement limité du Vision Pro : stock initial restreint

Le futur Vision Pro d’Apple est le premier casque portable de la société destiné à l’AR et à la VR, et cela étant dit, le géant de Cupertino ne disposera que d’une quantité limitée de l’appareil lors de son lancement. L’appareil portable sera bientôt lancé aux États-Unis, comme Apple l’avait promis l’année dernière, et sera finalement disponible au début du mois prochain pour un lancement public à grande échelle.

Il est important de noter que cet appareil, qui fait ses débuts, suscite un intérêt massif et que les stocks ne devraient pas durer une fois qu’il sera commercialisé.

Le dernier article de Ming-Chi Kuo sur X annonçait l’imminence de la sortie du Vision Pro, et mentionnait le nombre d’unités arrivant le jour du lancement. Selon l’analyste, il n’y aurait que 60 000 à 80 000 wearables livrés, et Kuo pense qu’ils seront immédiatement « épuisés peu de temps après le lancement ».

Malgré le coût élevé du Vision Pro, Kuo a affirmé que ces unités seraient vendues en un rien de temps, d’autant plus que de nombreuses personnes sont étonnées par ses capacités.

Selon Kuo, Apple n’a pas encore « clairement défini » le positionnement du produit Vision Pro et ses principales applications, mais cela ne devrait pas être un problème pour l’appareil qui sera toujours vendu.

Les précommandes pour le Vision Pro seront lancées la semaine prochaine

Toujours selon Kuo, les précommandes seront lancées la semaine prochaine, le vendredi 19 janvier, mais il n’a pas précisé s’il s’agirait de précommandes en boutique ou si elles seraient également disponibles sur l’Apple Store en ligne. Les appareils arriveront le 2 février, date à laquelle est également prévue la sortie du casque portable.

Il est important de noter que pour l’ensemble de l’année 2024, il est supposé qu’Apple cherche à produire jusqu’à 400 000 unités du Vision Pro.

Après l’événement WWDC 2023, les gens attendaient avec impatience la sortie prochaine du Vision Pro en 2024, centrée sur le premier wearable qui apportera la réalité mixte à tous. Ce sera également l’un des premiers à offrir des spécifications et des fonctionnalités haut de gamme pour un wearable, qui devrait arriver en février, avec une date de sortie non encore confirmée.

À l’approche de la date de sortie de l’appareil dans les boutiques physiques et en ligne, d’importants préparatifs ont déjà été mis en place pour le Vision Pro. Des rapports indiquent qu’Apple a déjà commencé la formation secrète des employés de ses boutiques dans des lieux inconnus, dans le but d’utiliser, de commercialiser et de faire fonctionner correctement le Vision Pro lorsqu’il sera disponible en démonstration dans les boutiques.

Le casque portable haut de gamme d’Apple arrive, et malgré son prix de départ élevé de 3 500 dollars, il suscite toujours un intérêt massif à l’approche de sa sortie.