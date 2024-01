OpenAI lance ChatGPT Team : un abonnement pour révolutionner le travail d’équipe

OpenAI a récemment dévoilé un nouveau service d’abonnement qui devrait améliorer considérablement la façon dont les équipes travaillent ensemble. Ce service, connu sous le nom d’abonnement ChatGPT Team, est proposé au prix de 25 dollars par utilisateur et par mois lorsqu’il est facturé annuellement, ou au prix de 30 dollars sur une base mensuelle. Il intègre une intelligence artificielle de pointe pour améliorer la productivité des équipes et redéfinir la façon dont les collègues interagissent sur le lieu de travail.

Le plan ChatGPT Team donne accès aux modèles d’intelligence artificielle les plus avancés actuellement disponibles, y compris le sophistiqué GPT-4 pour le traitement du langage et le DALL-E 3 pour la génération d’images. Ces outils sont conçus pour faciliter l’analyse des données et rationaliser l’exécution de diverses tâches, en les rendant plus rapides et plus intuitives. Par exemple, le plan prévoit une fenêtre contextuelle de 32 Ko pour GPT-4, qui permet des interactions plus approfondies, et il augmente la limite des messages pour garantir que les flux de travail ne sont pas interrompus. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, où la confidentialité des données est primordiale, OpenAI s’est engagée à préserver la sécurité des conversations et des informations professionnelles.

L’une des principales caractéristiques de cet abonnement est la création d’un espace de travail spécialement conçu pour une utilisation en équipe. Cet espace de travail permet aux équipes de développer et de partager des GPT spécialisés, de gérer l’accès de l’équipe par le biais d’une console d’administration et d’obtenir un accès anticipé aux fonctionnalités à venir.

En outre, le GPT Store offre une variété de GPT qui peuvent être sélectionnés pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.

L’abonnement ChatGPT Team est conçu pour fournir des résultats concrets. Les GPT personnalisés peuvent aider à la gestion de projet, simplifier le processus d’intégration, générer du code et créer du contenu qui s’aligne sur la voix de votre marque. Il a été prouvé que ces outils améliorent considérablement l’efficacité et la productivité des tâches.

De réels avantages pour les équipes

En résumé, ChatGPT Teams présente plusieurs nouveautés par rapport à ChatGPT Plus :

Accès à GPT-4 avec une fenêtre contextuelle de 32K

Des outils comme DALL-E 3, GPT-4 avec Vision, Browsing, Advanced Data Analysis — avec des plafonds de messages plus élevés

Pas de formation sur les données ou les conversations de votre entreprise

Espace de travail sécurisé pour votre équipe

Créez et partagez des GPT personnalisés avec votre espace de travail

Console d’administration pour la gestion de l’espace de travail et de l’équipe

Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et améliorations

Pour profiter pleinement des capacités de l’IA au sein de votre équipe, envisagez de mettre à jour vos paramètres ChatGPT en adoptant le plan ChatGPT Team. Ce faisant, vous ne vous contentez pas d’adopter une nouvelle technologie, vous établissez une nouvelle norme d’innovation et de collaboration dans votre domaine.