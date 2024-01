OpenAI cherche à obtenir une licence pour les modèles de langage destinés aux médias

L’importante société spécialisée dans les technologies d’intelligence artificielle, OpenAI, aurait proposé d’accorder des licences pour des articles de presse provenant d’entreprises de médias spécifiques afin d’entraîner ses vastes modèles de langage.

Selon deux initiés, ces contrats de licence pourraient aller de 1 à 5 millions de dollars par an.

Cette initiative d’OpenAI vise à permettre à ses modèles de langage d’accéder à un large éventail de contenus de haute qualité et à faciliter une meilleure compréhension des nuances de la communication humaine. En outre, les accords de licence peuvent potentiellement établir une solide plateforme de collaboration entre l’entreprise d’IA et les sociétés de médias, favorisant ainsi l’innovation et le progrès dans les deux secteurs. Néanmoins, les montants proposés pourraient être insuffisants pour les petits éditeurs, ce qui pourrait compliquer le processus de négociation.

En conséquence, les petits éditeurs pourraient être confrontés au défi de chercher d’autres sources de revenus ou d’accepter des conditions moins qu’idéales pour obtenir un financement. Cela pourrait conduire à des questions concernant la viabilité financière et l’indépendance, soulignant la nécessité de solutions de négociation individualisées et flexibles.

L’entrée d’Apple dans l’IA générative

Parallèlement, Apple s’efforce de dépasser OpenAI dans le domaine de l’IA générative et a entamé des pourparlers avec des éditeurs afin d’obtenir une licence pour leur matériel. Cette démarche vise à donner à l’IA d’Apple l’accès à une mine de connaissances qui lui permettra de générer un contenu plus précis, plus perspicace et plus attrayant. En collaborant avec des éditeurs de renom, Apple cherche à créer un avantage concurrentiel dans le paysage en constante évolution de l’IA, en se positionnant potentiellement avant-gardiste des progrès de l’IA générative.

Un cadre a révélé que les offres d’Apple dépassent celles d’OpenAI en termes de compensation financière, mais que l’entreprise demande des droits d’utilisation plus étendus pour le contenu. Cette situation a créé un dilemme pour certains chercheurs, qui doivent mettre en balance les avantages d’une rémunération plus élevée et l’utilisation potentiellement abusive de leur travail. La bataille entre Apple et OpenAI met en lumière la concurrence croissante entre les géants de la technologie pour attirer les meilleurs talents dans le domaine de l’IA. Elle soulève des inquiétudes quant aux implications éthiques des droits d’utilisation des contenus générés par l’IA.

Une source bien informée de la situation a déclaré que l’objectif d’Apple est d’obtenir la possibilité d’utiliser des contenus sous licence à n’importe quel titre pour ses futurs produits d’IA. Cette démarche améliorerait considérablement les capacités des offres d’Apple basées sur l’IA, créant ainsi une gamme de produits plus forte et plus polyvalente.