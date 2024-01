Rapport Garmin 2023 : course, marche et vélo dominent, le HIIT en forte croissance

Si votre projet de remise en forme pour 2024 est déjà en train d’échouer en cette fameuse première semaine de janvier, n’ayez crainte : de nouvelles données Garmin sont arrivées pour nous donner une nouvelle inspiration, basée sur les plus grandes tendances de l’année dernière en matière de remise en forme.

En effet, Garmin a publié son analyse annuelle des données de dizaines de millions d’utilisateurs de Garmin Connect dans le monde entier, et a montré les sports et les activités que les utilisateurs de Garmin ont appréciés au cours de l’année écoulée.

Garmin a connu une année 2023 chargée, avec des mises à jour de la gamme Forerunner sous la forme des Forerunner 265 et Forerunner 965 entièrement AMOLED, ainsi que le wearable de l’année, la Venu 3.

Mais, les utilisateurs de Garmin étaient également occupés à explorer les profils d’entraînement. L’étude de Garmin montre une croissance dans presque tous les types de sport, mais aussi des variations importantes dans certains types d’entraînement.

L’une des plus fortes hausses concerne le HIIT (entraînement par intervalles à haute intensité), qui a été ajouté à la gamme en 2022. Le HITT a connu une augmentation de 112 % d’une année sur l’autre. De même, l’utilisation des appareils de fitness est en hausse sur toute la ligne, avec des séances de montée d’escalier (+31 % par rapport à 2022), de musculation (+30 %), d’elliptique (+17 %) et de rameur d’intérieur (+14 %) qui témoignent de la popularité de ces machines, qu’elles soient utilisées en salle de sport ou à la maison.

Course à pied, marche et vélo sur le podium

La musculation et le cardio en salle n’ont pas pour autant supplanté les exercices classiques. Le rapport de Garmin révèle que la course à pied, la marche et le vélo sont toujours les trois activités les plus pratiquées par les utilisateurs de Garmin Connect, devant les exercices en salle. Mais il existe également des sous-ensembles intéressants au sein de ces trois catégories principales. Si lacourse à pied a connu des augmentations modérées dans tous les domaines, mais les entraînements de course sur piste ont connu un énorme pic de 76 % d’une année sur l’autre.

Le yoga a également augmenté de 23 % et le Pilates de 48 %, ce qui ne montre aucun signe de ralentissement, après des augmentations similaires de l’utilisation après les fermetures de salles liées au COVID. La croissance est probablement alimentée par l’ajout de cartes musculaires pour ces séances d’entraînement sur les appareils Garmin haut de gamme.

Certaines données semblent avoir été affectées par les nouveaux profils ajoutés par Garmin au cours des deux dernières années.

Les sports électroniques (yep, l’esprit s’emballe) et les activités d’équitation et d’escalade ont également connu un essor considérable. Il s’agit là d’ajouts récents dans le cache de Garmin, il n’est donc pas surprenant que nous observions une hausse dans ce domaine.

Attendez, le suivi des sports électroniques, ça existe ?

Les sports électroniques constituent un autre exemple intéressant de l’influence des profils d’activité de Garmin sur les données des rapports de condition physique. Oui, sur certaines des montres Garmin les plus haut de gamme (comme les séries Epix Gen 2, Fenix 7, Forerunner et Venu), vous pouvez suivre l’activité eSports pour vous aider à améliorer vos performances de jeu. Selon le rapport, le suivi de l’activité eSports a également progressé en 2023, bien que plus lentement que les séances de HIIT.

Garmin affirme que la fréquence cardiaque, le stress, le sommeil et l’énergie peuvent tous avoir un impact important sur les compétences des joueurs professionnels. Son profil d’activité suit donc toutes ces mesures et se synchronise même avec l’application de bureau Garmin GameOn afin que vous puissiez voir comment votre corps réagit pendant et après les matchs.

Toutefois, on peut dire que la plupart d’entre nous utilisent encore les profils de suivi Garmin les plus anciens. Et si le tennis et l’escalade ont tous deux connu une forte augmentation dans les données de Garmin (respectivement 76 % et 68 % d’une année sur l’autre), la bonne vieille marche était toujours la deuxième activité la plus populaire en 2023.

La semaine prochaine, lors du CES 2024, nous nous attendons à ce que Garmin soit très actif, alors restez à l’écoute pour les dernières nouvelles.