CES 2024 : Satechi dévoile un chargeur universel polyvalent idéal pour les voyages

Lorsque vous voyagez, il est essentiel de recharger vos appareils, mais la plupart des chargeurs muraux ne fonctionnent pas partout dans le monde. Les réseaux électriques sont différents d’un pays à l’autre, tout comme les prises murales. Bien que vous puissiez généralement trouver des adaptateurs bon marché, nombre d’entre eux sont de très mauvaise qualité et peuvent présenter un risque d’incendie.

Si vous êtes à la recherche d’un produit qui vous permettra de garder vos appareils chargés et prêts à l’emploi où que vous alliez, Satechi vient peut-être de sortir exactement ce qu’il vous faut.

Fabricant renommé d’accessoires et d’adaptateurs, Satechi, vient de lancer un chargeur de voyage GaN 145W lors du CES 2024, équipé de quatre ports PD USB-C prenant en charge une puissance totale de 145 W.

Le chargeur dispose notamment d’adaptateurs de voyage interchangeables pour les prises EU, AU, UK et US, et ils sont facilement interchangeables comme le célèbre chargeur MacBook, ainsi qu’un sac en filet pratique pour la portabilité. La distribution d’énergie intelligente ajuste automatiquement la puissance lorsque de nouveaux appareils sont détectés.

Grâce à la technologie au nitrure de gallium (GaN), le chargeur conserve un design compact et léger sans compromettre la puissance, ce qui le rend adapté à l’alimentation d’appareils haute performance à la maison ou en déplacement. Avec deux ports USB-C PD 3,1 et deux ports USB-C PD 3,0, le chargeur s’adapte à une grande variété d’appareils, y compris les ordinateurs portables les plus gourmands en énergie, ainsi que les smartphones, les batteries externes, les périphériques et bien plus encore. Vous pouvez alimenter pratiquement tout ce que vous voulez avec ce chargeur.

L’accessoire ultime !

Satechi est connu pour fabriquer des accessoires de très haute qualité, ce qui est probablement ce que vous recherchez dans ce genre de choses. La société a également dévoilé d’autres choses intéressantes au cours du CES 2024, notamment son tout premier clavier mécanique.

J’ai toujours aimé la possibilité d’intervertir les broches de l’adaptateur pour MacBook, et cet adaptateur de voyage fait presque la même chose, sauf qu’il s’agit d’un bloc de charge beaucoup plus polyvalent, qui fonctionne bien avec une large gamme de produits. Il s’agit probablement du meilleur accessoire pour recharger vos appareils technologiques où que vous alliez.

Vous pouvez acheter le 145W GaN Travel Charger sur le site de Satechi pour 119 dollars, et vous pouvez bénéficier d’une remise temporaire de 20 % en utilisant le code CES20 lors de la validation de votre commande.