CES 2024 : Satechi révèle ses hubs Thunderbolt améliorés pour une connectivité optimale

Les meilleurs hubs USB-C peuvent vous aider à connecter davantage d’appareils à votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau, votre tablette ou même votre téléphone. Cependant, une plus grande bande passante est parfois nécessaire, et c’est là que les hubs Thunderbolt peuvent être utiles.

Satechi a maintenant révélé deux nouveaux hubs Thunderbolt au CES 2024, et ils ont fière allure.

Satechi a dévoilé le Thunderbolt 4 Slim Hub Pro (photo ci-dessus), une version améliorée du modèle présenté l’année dernière au CES 2023. Il dispose des mêmes trois ports descendants Thunderbolt 4 avec des vitesses de 40 Gb/s, parfaits pour le stockage externe rapide, les moniteurs haute résolution et d’autres appareils qui nécessitent des connexions plus rapides que ce que l’USB 3 (et la plupart des périphériques USB 4) peut fournir. Il est également rétrocompatible avec les périphériques Thunderbolt 3 et USB-C, et il y a un support PCIe 32 Gb/s natif pour les GPU externes et les SSD basés sur Thunderbolt.

La principale différence avec le modèle Pro est qu’il utilise un bloc d’alimentation plus grand de 150 W, et peut charger l’ordinateur connecté jusqu’à 96 W au lieu de 60 W. Cela reste insuffisant pour certains ordinateurs portables puissants — Apple recommande 140 W pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces, par exemple —, mais de nombreux ultrabooks et tablettes n’auront pas besoin d’une connexion d’alimentation séparée lorsqu’ils seront connectés à la station d’accueil.

Le hub fournit également une alimentation de 15 W aux autres appareils connectés. Il présente le même design portable en « aluminium de qualité aéronautique » que le précédent modèle, avec une couleur gris sidérale conçue pour s’harmoniser avec les produits Apple.

Un hub pour les Mac Mini et Mac Studio

Satechi a également annoncé une nouvelle version du « Stand & Hub for Mac Mini and Mac Studio » (photo ci-dessus) qui, comme son nom l’indique, est un hub Thunderbolt spécialement conçu pour les Mac Mini et Mac Studio d’Apple. Il s’adapte parfaitement sous le Mac, ajoutant des ports en façade et un stockage NVMe caché pour plus de stockage. Le hub dispose d’un port USB Type-C 3.1, d’un connecteur USB Type-A 3.1, de deux ports USB Type-A 3.0, d’emplacements pour cartes SD et microSD et d’une prise audio, le tout alimenté par une seule connexion Thunderbolt au Mac. C’est un excellent moyen d’accroître la connectivité d’un Mac Mini ou d’un Mac Studio sans s’encombrer d’un hub ou de câbles supplémentaires à côté de l’ordinateur.

Vous pouvez acheter le Thunderbolt 4 Slim Hub Pro sur la boutique en ligne de Satechi au prix de 100 dollars, et le Stand & Hub pour Mac mini et Mac Studio est disponible au prix de 100 dollars. Pour une durée limitée, vous pouvez utiliser le code CES20 à la fin de votre commande sur la boutique en ligne de Satechi pour bénéficier d’une remise de 20 %.