Google Assistant réduit ses fonctionnalités : liste des 17 suppressions à venir

Google Assistant est sur le point de s’améliorer, ou de se dégrader, selon les commandes que vous utilisez le plus. En effet, Google a annoncé qu’il supprimait 17 fonctionnalités de Assistant dans le cadre d’un remaniement de son application logicielle virtuelle.

Étant donné les progrès de l’intelligence artificielle (IA), Bard pourrait être considéré comme l’avenir de Google Assistant et, dans le cadre des changements en cours dans l’offre de services du géant de la technologie, il supprime ce qu’il décrit comme des « fonctionnalités sous-utilisées ».

Dans son article de blog, le géant de la recherche explique comment il « donne la priorité aux expériences que vous aimez et investit dans la technologie sous-jacente pour les rendre encore meilleures ».

Ces changements en décevront certains, mais la description complète explique que les utilisateurs pourront toujours accéder aux fonctions génériques à partir d’un appareil, mais pas directement à l’aide du logiciel Google. Ces changements concerneront les smartphones, les enceintes et écrans connectés, les montres, etc.

Parmi les fonctionnalités clés qui seront touchées, il y a la possibilité de définir ou d’utiliser des alarmes de médias, de musique ou de radio sur les appareils connectés à Google Assistant. Google explique que vous pouvez créer une routine personnalisée qui a un comportement analogue ou utiliser une alarme standard. Il ne sera plus possible d’envoyer un e-mail ou un message audio avec une invite vocale, mais cela ne semble pas être un trop grand fardeau, étant donné la façon dont ces options sont généralement utilisées.

Toute personne souhaitant donner son avis ou faire part de son mécontentement à propos de ces changements a été invitée à dire « Hey Google, send feedback » pour laisser un commentaire.

Google Assistant perd ces 17 fonctionnalités

Comme l’a confirmé Google, les fonctionnalités concernées sont les suivantes :

La lecture et le contrôle des livres audio sur Google Play Books avec votre voix,

Le réglage ou l’utilisation d’alarmes multimédia, d’alarmes musicales ou d’alarmes radio sur les appareils équipés de Google Assistant,

L’accès ou la gestion de votre livre de cuisine, le transfert de recettes d’un appareil à l’autre, la lecture d’une vidéo de recette ou l’affichage de recettes étape par étape,

Gérer un chronomètre sur les écrans connectés et le enceintes connectées.

Utilisation de votre voix pour appeler un appareil ou diffuser un message à votre groupe familial Google,

Utilisation de la voix pour envoyer un e-mail, une vidéo ou un message audio,

Reprogrammer un événement dans Google Agenda à l’aide de votre voix,

Utiliser le lanceur d’applications en mode conduite de Google Assistant sur Google Maps, demander de programmer ou d’écouter des annonces de la sonnerie familiale déjà programmées.

Possibilité de demander à méditer avec Calm,

Le contrôle vocal des activités ne sera plus disponible sur les appareils Fitbit Sense et Versa 3,

L’affichage des résumés de votre sommeil ne sera disponible que sur les écrans connectés de Google.

Les appels passés à partir des haut-parleurs et des écrans connectés ne s’afficheront pas avec l’identifiant de l’appelant, sauf si vous utilisez Duo,

Affichage des estimations de temps de trajet domicile-travail sur les écrans connectés,

Vérifier des itinéraires de voyage personnels par la voix,

Demander des informations sur vos contacts

Demander certaines actions par la voix.

Effectif dès le 26 janvier

En outre, vous pourriez remarquer plusieurs changements au niveau du microphone et des applications mobiles sur les smartphones Android, y compris les appareils Pixel. Par exemple, le microphone de la barre de recherche ne fonctionnera plus pour certaines actions, comme allumer/éteindre les lumières, et ne lancera pas non plus Assistant. Au lieu de cela, le fait d’appuyer sur le microphone dans la barre de recherche de votre appareil lancera la recherche vocale Google.

Si vous essayez d’utiliser l’une de ces fonctionnalités à partir du 26 janvier, vous serez informé par Assistant si elle n’est plus disponible ou quand cette fonctionnalité spécifique cessera de fonctionner.