Nintendo Switch 2 : entre améliorations et limitations, les dernières fuites suscitent le débat

Avant les fêtes de fin d’année, nous avons couvert les dernières fuites concernant la Switch 2 qui circulaient. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Nintendo avait déjà montré un prototype à certains développeurs de jeux à la Gamescom plus tôt dans l’année et que le début de l’année 2024 pourrait être la date prévue pour le lancement.

Comme la plupart des rumeurs, elles doivent être prises avec des pincettes. Les fabricants de consoles ne sont généralement pas connus pour sortir une machine juste après la période de vente la plus importante de l’année, bien que la Switch originale soit arrivée le 3 mars 2017, ce qui signifie que nous n’avons pas eu à attendre trop longtemps — c’était encore au premier trimestre de l’année.

Aujourd’hui, le Taiwanese Economic Forum a publié sur Reddit de nouvelles informations sur les potentielles spécifications de la Switch 2, et il est juste de dire que si certains aspects seront très appréciés, d’autres risquent de ne pas susciter d’applaudissements.

Des bonnes et mauvaises nouvelles

Tout d’abord, les bonnes nouvelles : le rapport du forum suggère que nous pouvons nous attendre à une autonomie de batterie considérablement améliorée, ainsi qu’à un écran 120 Hz (qui, ironiquement, consommerait plus d’énergie que l’écran d’origine, ce qui nécessiterait une meilleure batterie en premier lieu).

Pour ce qui est des mauvaises nouvelles, le rapport suggère également que la Switch 2 ne disposera que de 8 Go de RAM et d’un maigre 64 Go de stockage embarqué, ce qui semble exceptionnellement bas à notre époque. Nous avons tous probablement des clés USB sur nos bureaux avec cette quantité d’espace libre.

Au fil des décennies, Nintendo a pris l’habitude de renoncer à des spécifications de haut niveau et d’être ridiculisé pour ses décisions, mais elle s’en sort toujours mieux en termes de ventes d’unités et en parvenant à maintenir les coûts en adéquation avec les attentes des consommateurs.

La décision initiale de placer un écran 720p sur les premiers modèles de Switch ne lui a pas vraiment porté préjudice, même lorsque les consoles de Sony et Microsoft proposaient du full HD à l’époque.

Potentielle augmentation du prix de la Switch 2 ?

Comme toujours, il ne s’agit que des dernières rumeurs, mais elles suggèrent également une augmentation du coût d’environ 33 % pour atteindre la barre des 400 dollars, ce qui pourrait être la raison de l’amélioration du taux d’affichage de la dalle, car le coût devra être justifié auprès du consommateur.

La traduction est la suivante : « Selon de nombreuses rumeurs dans l’industrie, Nintendo devrait lancer une nouvelle Switch cette année pour conquérir le marché. En réponse à la pression de l’inflation mondiale et à la faiblesse du yen, le prix du nouveau produit sera augmenté de manière sans précédent. Le prix de détail passera de 300 à 400 dollars, soit une augmentation de 33 % ».