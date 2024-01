CES 2024 : Alienware dévoile sa nouvelle gamme de portables de jeu

Alienware est l’un des noms qui reviennent le plus souvent lorsqu’on parle d’ordinateurs portables de jeu. Au CES 2024, Alienware vient de présenter ses trois nouveaux ordinateurs portables de jeu, à savoir le m16 R2, le x16 R2 et le m18 R2.

Ces nouveaux ordinateurs portables de la sous-marque Dell intègrent le dernier matériel Intel et NVIDIA pour offrir les meilleures performances de leur catégorie, tout en conservant un encombrement comparable à celui d’un ordinateur portable classique.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux ordinateurs portables Alienware présentés au CES 2024.

Alienware m16 R2

L’un des inconvénients des ordinateurs portables de jeu est qu’ils sont anormalement grands et encombrants à transporter. Le nouveau m16 R2 d’Alienware résout exactement ce problème. Cet ordinateur portable a l’encombrement d’un ordinateur portable classique, mais il a suffisamment de puissance pour faire tourner les jeux les plus exigeants tout en étant facilement transportable. Alienware a abandonné la tablette thermique au profit d’un nouveau système de refroidissement. Alienware affirme que le nouveau système de refroidissement est si efficace qu’il a permis d’améliorer le flux d’air de 43 % par rapport au précédent modèle.

La suppression de la tablette thermique a rendu l’ordinateur portable plus fin, ce qui le rend plus pratique pour les sacs à dos. Pour que cet ordinateur portable puisse être utilisé dans les cafés, les bibliothèques et les salles de classe, Alienware a introduit un nouveau mode furtif accessible à l’aide d’une simple touche de raccourci F2. Ce mode rend le rétroéclairage du clavier blanc, désactive les autres éclairages AlienFX et passe en mode de performance silencieux pour réduire le bruit du ventilateur.

En ce qui concerne les performances, le m16 R2 est équipé de processeurs Intel Core Ultra série H et de cartes graphiques mobiles NVIDIA GeForce RTX 40 (jusqu’à la RTX 4070) pour des performances haut de gamme et des jeux fluides. L’ordinateur portable présente les jeux sur un grand écran 16 pouces Quad HD+ à 240 Hz pour une expérience de jeu exceptionnelle. Une autre caractéristique notable du m16 R2 est la fonctionnalité de charge rapide, qui permet à l’ordinateur portable d’atteindre une charge de 80 % en seulement 35 minutes.

L’Alienware m16 R2 est disponible au prix de 1 649 dollars. Alienware prévoit d’ajouter un autre modèle d’entrée de gamme, le m16 R2, dans le courant de l’année, ce qui ramènera le prix à 1 499 dollars.

Alienware m18 R2

Pour ceux qui recherchent le look classique d’Alienware, ne vous inquiétez pas. Le m18 R2 d’Alienware conserve son design familier tout en améliorant ses performances grâce à un matériel plus performant. Le m18 R2 est équipé d’un processeur Intel Core i9-14900HX de la 14e génération et d’un GPU NVIDIA RTX 4090. De plus, cet ordinateur portable offre jusqu’à 10 To de stockage interne.

La solution de refroidissement Cryo-tech de la société, avec l’Element 31 appliqué au CPU et au GPU et une chambre à vapeur mise à jour qui refroidit le système plus efficacement, permettra de garder les choses au frais.

Pour ceux qui s’interrogent sur le prix, l’Alienware m18 R2 est disponible, avec un prix de départ de 1 899 $.

Alienware x16 R2

Alienware a également mis à jour son ordinateur portable x16 R2 en améliorant le matériel interne et le refroidissement. Ce portable est doté d’un châssis entièrement métallique, d’un système audio à 6 haut-parleurs, d’un éclairage arrière à 100 micro-LED et d’un pavé tactile illuminé RGB. Le nouveau x16 R2 est équipé du dernier processeur Intel Core Ultra et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090.

Il est doté de la même nouvelle technologie Cryo-tech pour garder les choses au frais. En ce qui concerne l’écran, il s’agit d’un écran de 16 pouces à 240 Hz qui prend en charge la lecture Dolby Vision et ComfortView Plus pour le filtrage de la lumière bleue. Dell n’a pas encore annoncé la disponibilité du x16 R2, mais a confirmé qu’il serait proposé à un prix de départ de 2 099 dollars.

En plus des nouveaux ordinateurs portables de jeu, Alienware a également annoncé deux nouveaux moniteurs de jeu QD-OLED ainsi qu’une souris et un clavier de jeu sans fil. Les nouveaux moniteurs QD-OLED sont disponibles en 27 pouces et 32 pouces et sont proposés à partir de 899 dollars.