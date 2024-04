La mémoire de ChatGPT: Nouvelle fonctionnalité améliorée pour les utilisateurs payants

Une nouvelle mise à jour de la mémoire de ChatGPT, alias Memory, a été publiée par OpenAI, permettant à l’IA de se souvenir d’informations spécifiques à l’utilisateur au cours de différentes conversations. À l’époque, elle n’était accessible qu’à une « petite partie » des utilisateurs, mais elle est désormais disponible pour les abonnés payants de ChatGPT Plus en dehors de l’Europe et de la Corée.

Néanmoins, OpenAI n’a pas expliqué pourquoi Memory ne sera pas disponible en Europe ou en Corée. La société indique que Memory sera disponible pour les abonnés à ChatGPT Enterprise et Teams, ainsi que pour les GPT personnalisés sur le GPT Store, mais n’a pas précisé quand.

Une fois cette fonction activée, ChatGPT peut stocker des détails sur les préférences et les interactions des utilisateurs, ce qui permet d’obtenir des réponses plus personnalisées et plus pertinentes sur le plan contextuel au fil du temps.

La mise à jour de la mémoire introduit plusieurs fonctionnalités clés qui fonctionnent ensemble pour créer une expérience utilisateur plus personnalisée et plus efficace :

Suivi automatique de la mémoire : ChatGPT a désormais la capacité d’enregistrer et de stocker automatiquement les détails pertinents des interactions de l’utilisateur, tels que les préférences, les intérêts et les projets. Cela permet à l’IA d’affiner en permanence ses réponses et ses interactions en fonction de l’historique et des préférences de l’utilisateur, garantissant ainsi une personnalisation accrue de chaque conversation au fil du temps.

Personnalisation accrue : Au fur et à mesure que les utilisateurs s’engagent avec ChatGPT, le système apprend et s’adapte à leurs besoins et préférences spécifiques. Ce processus d’ajustement dynamique améliore non seulement la précision et la pertinence des réponses de l’IA, mais rend également les interactions plus pertinentes par rapport aux demandes de l’utilisateur, créant ainsi une expérience plus engageante et plus efficace.

Options de gestion de la mémoire : Les utilisateurs conservent un contrôle total sur la fonction de mémoire, avec la possibilité d’inspecter les informations stockées, d’activer ou de désactiver la fonction de mémoire et d’effacer des entrées de données spécifiques. Les utilisateurs peuvent ainsi décider dans quelle mesure l’IA conserve les informations relatives à leurs interactions, ce qui garantit un niveau de confidentialité et de personnalisation adapté à leurs besoins individuels.

Lorsque vous engagez une conversation avec ChatGPT, vous avez la possibilité de lui demander de se souvenir de détails spécifiques ou de l’autoriser à collecter des informations de manière autonome au cours de la conversation. Plus vous vous engagez avec ChatGPT, plus sa mémoire s’affine, améliorant ainsi la personnalisation de ses réponses au fil du temps.

Voici quelques exemples :

Si vous précisez que vous préférez que les notes de réunion soient organisées avec des titres, des puces et un résumé des mesures à prendre à la fin, ChatGPT s’adaptera et fournira des comptes rendus de réunion dans ce format.

Si vous mentionnez que vous êtes propriétaire d’un café local, ChatGPT utilisera ce contexte pour vous aider à concevoir du contenu pour les réseaux sociaux afin de promouvoir un nouveau point de vente.

Si vous indiquez que votre enfant aime les méduses, ChatGPT peut suggérer de manière créative une carte d’anniversaire représentant une méduse ornée d’un chapeau de fête.

En tant qu’enseignante de maternelle gérant 25 élèves avec une préférence pour les leçons de 50 minutes et les activités qui en découlent, ChatGPT s’en souviendra et l’intégrera dans l’élaboration de vos plans de cours.

Contrôle de la mémoire et confidentialité de ChatGPT

Vous pouvez désactiver la mémoire à tout moment en allant dans : Settings > Personalization > Memory

Vous pouvez également consulter et supprimer des mémoires spécifiques ou effacer toutes les mémoires en allant sur : Settings > Personalization > Manage Memory

En plus des fonctionnalités de base de la mémoire, la mise à jour de ChatGPT introduit également un mode de chat temporaire pour les discussions qui requièrent de la confidentialité ou pour les utilisateurs qui préfèrent que certaines conversations ne soient pas sauvegardées. Dans ce mode, l’IA ne conserve aucune information de l’interaction, ce qui garantit la protection de la vie privée de l’utilisateur.

La fonction de mémoire est également très adaptable, capable de s’adapter à différents contextes, que l’utilisateur interagisse avec ChatGPT pour un usage personnel, des tâches professionnelles ou des projets spécifiques. Cette adaptabilité minimise le besoin d’informations répétées et favorise des conversations plus fluides et mieux adaptées au contexte, ce qui permet à l’utilisateur d’économiser du temps et des efforts.

Les nouvelles fonctions de mémoire de ChatGPT sont particulièrement bénéfiques pour les utilisateurs en entreprise et en équipe qui intègrent l’outil dans leurs processus de travail. Il s’adapte à votre style de communication et à vos préférences, apprenant de chaque interaction pour améliorer l’efficacité et fournir des réponses plus personnalisées. Voici quelques exemples :

ChatGPT peut capturer vos préférences en matière de ton, de voix et de formatage, et les appliquer automatiquement aux futurs projets d’articles de blog, éliminant ainsi le besoin d’instructions répétitives.

Pour les tâches de développement, une fois que vous avez spécifié à ChatGPT votre langage de programmation et vos frameworks préférés, il conserve cette information, ce qui aide à rationaliser votre workflow dans les futures tâches de codage.

Pour les analyses mensuelles, vous pouvez fournir vos données en toute sécurité à ChatGPT, et il générera les graphiques que vous préférez, chacun accompagné de trois informations clés, alignées sur vos préférences établies.

En tirant parti de la capacité de l’IA à mémoriser les préférences des utilisateurs et à s’y adapter, les entreprises peuvent fournir une meilleure assistance à la clientèle, rationaliser les flux de travail et créer des interactions plus attrayantes avec leurs clients et leurs employés.

La confidentialité et le contrôle des utilisateurs sont au cœur de cette mise à jour. Les utilisateurs ont la possibilité de désactiver complètement la fonction de mémorisation, de gérer les informations conservées ou d’utiliser ChatGPT de manière à ne pas créer ou accéder à des mémoires. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de personnaliser leurs paramètres de confidentialité en fonction de leurs préférences, garantissant ainsi une expérience sûre et confortable.

Mémoire des GPT personnalisée

Les GPT personnalisés seront également bientôt disponibles pour bénéficier de la mémoire unique de ChatGPT. Les créateurs de GPT peuvent choisir d’activer ou non cette fonction pour leurs GPT. Il est important de noter que vos conversations et les mémoires générées sont privées et ne sont pas accessibles aux constructeurs. Pour utiliser un GPT avec mémoire, vous devez également activer la fonction de mémoire.

Alors que ChatGPT continue d’évoluer et d’affiner ses capacités, il est clair que l’avenir de l’interaction avec l’IA réside dans l’intégration transparente de la personnalisation, de l’adaptabilité et du contrôle de l’utilisateur. Avec cette dernière mise à jour de la mémoire, ChatGPT est prêt à transformer la façon dont nous interagissons avec l’IA, en rendant les conversations plus pertinentes, plus engageantes et plus bénéfiques que jamais.