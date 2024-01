CES 2024 : Google annonce 5 nouvelles fonctionnalités Android

Des écrans micro OLED transparents de Samsung à un téléviseur d’une luminosité de 10 000 nits de Hisense, le CES 2024 a été riche en événements jusqu’à présent.

Google se joint maintenant à la fête puisque le géant des moteurs de recherche a annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités utiles qu’il ajoute à Android. Ces nouvelles fonctionnalités garantissent que de plus en plus d’appareils se connectent et fonctionnent ensemble de manière transparente, quelle que soit leur marque.

Voici les 5 principales nouvelles fonctionnalités d’Android que Google a annoncées au CES 2024.

1. Partage à proximité devient Partage rapide

Partage à proximité est l’une des meilleures fonctionnalités d’Android. Elle facilite le partage de photos, de fichiers et de textes entre les appareils. Si vous êtes un utilisateur Samsung, vous avez peut-être déjà découvert une fonction de partage intégrée analogue, appelée Partage rapide. Google et Samsung se sont associés pour renommer Partage à proximité et proposer cette solution inter-Android sous le nom de Partage rapide.

La fonctionnalité reste la même, Partage rapide permettant le partage de contenu d’égal à égal sur tous les types d’appareils Android et de Chromebook. Google indique également qu’il travaille avec de grandes marques d’ordinateurs portables, telles que LG, pour inclure Partage rapide en tant qu’application préinstallée sur les appareils Windows. Partage rapide sera disponible à partir du mois prochain.

2. Fast Pair est désormais disponible sur les appareils dotés d’un grand écran

Fast Pair permet aux utilisateurs d’Android de trouver très facilement des accessoires Bluetooth à proximité et de s’y connecter. À partir de février 2024, cette fonctionnalité sera disponible sur Chromecast avec Google TV et s’étendra à d’autres appareils Google TV plus tard dans l’année. Vous pourrez voir l’invite d’appairage rapide sur votre écran une fois que votre accessoire entrera en mode d’appairage.

Grâce aux commandes de sortie audio, vous pourrez basculer vers le son par défaut de la télévision à tout moment. C’est une fonction pratique lorsque vous souhaitez profiter du contenu du grand écran pendant que la personne à côté de vous lit ou dort.

3. TikTok prend en charge Chromecast

En ce qui concerne le visionnage de contenus sur grand écran, Google et TikTok se sont enfin associés pour intégrer la fonctionnalité Chromecast à l’application.

À partir d’aujourd’hui, vous pourrez diffuser vos contenus TikTok préférés depuis votre téléphone vers les appareils Chromecast intégrés à TikTok à partir de la célèbre application de réseaux sociaux. Google précise que la possibilité de diffuser des vidéos en direct n’est pas encore disponible, mais qu’elle le sera bientôt.

4. Les smartphones et tablettes Pixel peuvent désormais « Tap to Cast » (Taper pour diffuser)

Apple propose une fonctionnalité intéressante pour son écosystème, appelée Handoff, dans laquelle vous pouvez taper votre iPhone sur votre HomePod et la musique commencera à jouer sur l’enceinte connectée. Au CES 2024, Google apporte cette fonctionnalité à son propre écosystème. L’entreprise déploie une fonction de casting qui vous permet de déplacer facilement ce qui est lu sur Spotify et YouTube Music de votre smartphone Pixel vers votre Pixel Tablet dans son dock lorsqu’elle est à proximité.

5. Planifiez vos déplacements sur votre véhicule électrique avec Google Maps amélioré sur Android Auto

Android Auto devient également beaucoup plus intelligent avec les nouvelles fonctionnalités. Si vous avez un véhicule électrique (VE) compatible comme la Ford Mustang Mach-E ou le F-150 Lightning, Android Auto peut désormais partager des informations sur la batterie en temps réel avec Google Maps. Cela vous permet d’obtenir une estimation du niveau de la batterie lorsque vous atteignez votre destination, de suggérer des arrêts de recharge et d’estimer la durée de la recharge en fonction de votre véhicule. Google précise que cette fonctionnalité sera bientôt étendue à d’autres marques de voitures comme Nissan et Lincoln.

Par ailleurs, Google ajoute à Android Auto une fonction très demandée. Désormais, lorsque votre voiture est en mode parking, Android Auto offre la possibilité d’accéder au contenu d’applications optimisées pour les voitures, telles que la navigation sur Chrome et le visionnage de séries.

Il s’agit là de quelques-unes des fonctionnalités qui arriveront sur vos appareils Android. En plus de ces fonctionnalités, Google a également annoncé une nouvelle fonction dans laquelle les téléviseurs LG et certains appareils Google TV et autres appareils Android TV OS pourront servir de hubs pour Google Home. Ainsi, si vous possédez un Nest Hub, un Nest Mini ou un téléviseur compatible, vous pouvez sans difficulté ajouter les appareils Matter à votre réseau local et les contrôler localement à l’aide de l’application Google Home.