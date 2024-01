CES 2024: LG dévoile le Signature OLED T, le premier téléviseur transparent

Les téléviseurs font partie intégrante du salon moderne depuis près d’un siècle, mais lorsqu’il s’agit de coordonner la décoration d’une pièce, la présence d’un gigantesque rectangle noir entre tous les meubles et décorations que vous avez soigneusement sélectionnés peut mettre un frein au processus.

Auparavant, le seul moyen d’atténuer ce problème était d’utiliser votre téléviseur comme cadre photo numérique, mais avec le dernier développement de LG, cette pratique pourrait devenir une chose du passé.

Dans un article publié sur le blog officiel de la marque, LG a dévoilé son premier téléviseur — et peut-être le premier au monde — entièrement transparent : le LG Signature OLED T. Doté d’un écran OLED 4K de pointe et de la Zero Connect Box de LG pour la transmission audio et visuelle sans fil, le OLED T est un téléviseur fantasmagorique qui peut s’installer confortablement à peu près n’importe où dans une pièce.

« Le LG SIGNATURE OLED T est un incroyable exploit d’innovation axé sur le consommateur, qui offre de toutes nouvelles expériences d’écran, ainsi que la qualité d’image et la performance de notre technologie OLED primée », a déclaré Park Hyoung-sei, président de LG Home Entertainment Company. « L’OLED transparent de LG donne aux clients une plus grande liberté pour aménager leur espace de vie, redéfinissant complètement ce qui est possible et ouvrant la voie à un avenir passionnant pour l’industrie de la télévision ».

Comme l’explique LG, lorsque le OLED T est éteint, il devient une boîte presque totalement transparente — il est toujours visible de manière à ce que personne ne le heurte, mais vous pouvez également voir à travers lui jusqu’à l’autre côté. Vous pouvez placer le OLED T contre ou sur le mur comme vous le feriez normalement avec un téléviseur, mais vous pouvez également le placer sur une étagère debout ou flottante au milieu d’une pièce. Grâce à la transmission sans fil fournie par la Zero Connect Box, vous n’avez pas à voir un énorme enchevêtrement de fils serpentant derrière elle.

Un prix qui sera forcément élevé

Lorsqu’il est allumé, le OLED T peut restituer des vidéos et des images fixes avec une qualité 4K époustouflante grâce au processeur Alpha 11 AI de LG. Les images transparentes, en particulier, s’affichent à l’écran tout en laissant apparaître ce qui se trouve derrière, créant ainsi une pièce maîtresse artistique impressionnante. Si vous êtes préoccupé par la qualité de l’image, ne vous inquiétez pas : le OLED T dispose d’un filtre de contraste qui s’active d’une simple pression sur un bouton, solidifiant l’écran et vous donnant une vue correcte.

LG présentera le OLED T au Consumer Electronics Show 2024, qui se tiendra du 9 au 12 janvier. On ne sait pas encore combien LG facturera pour cet appareil, mais si l’on se réfère aux précédentes innovations de LG, comme le rolling OLED à 100 000 dollars, il ne sera probablement pas bon marché.