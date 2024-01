CES 2024 : Kia dévoile sa vision futuriste de fourgonnettes électriques modulaires PBV

Kia entend redéfinir la notion de fourgonnette polyvalente, en imaginant un avenir où les coûteux travaux de personnalisation par des tiers auront disparu et où les modifications modulaires proviendront directement du constructeur automobile.

Au CES 2024, Kia a présenté en avant-première sa solution Platform Beyond Vehicle (PBV), une idée qui implique la vente de fourgonnettes électriques de toutes formes et tailles, répondant à des demandes allant de la navette régulière pour passagers et de la livraison de marchandises à un atelier sur roues.

Cet avenir n’est pas vraiment immédiat, car l’usine qui fabriquera les fourgonnettes basées sur la technologie PBV ne sera opérationnelle qu’en 2025. En effet, Kia prévoit de construire une usine à Hwaseong, en Corée du Sud, pour la production des véhicules PBV. L’usine devrait produire 150 000 véhicules par an.

Cependant, la vision est assez convaincante. Kia vise ce qu’elle appelle des « solutions de mobilité hautement personnalisables et sur mesure », et l’exécution commence avec le fourgon électrique PV5.

Le seul élément de la voiture qui reste statique est la zone du conducteur. Kia explique qu’en fonction des besoins de ses clients, le PV5 offrira des châssis supérieurs interchangeables qui seront accrochés à la voiture à l’aide d’une technologie de couplage électromagnétique et mécanique hybride fusionnée.

Cela permet au fourgon électrique de se transformer en voiture de tourisme ou en plateforme de transport de marchandises, avec des tonnes d’éléments personnalisables à l’intérieur de l’habitacle.

La fourgonnette du futur ?

« Une transformation rapide et simple sur le terrain ». Tel est le mantra qui sous-tend le concept de voiture électrique Kia PV5. Le véhicule adopte un design sans pilier avec un grand espace intérieur qui permet d’entrer et de sortir facilement. Kia prévoit de créer un système d’armoires et de cadres pour répondre à l’attrait modulaire de son concept PBV. À l’intérieur de la voiture se trouvera un système de rails reliés au toit, au plancher, aux panneaux latéraux et même au châssis extérieur.

L’idée est de permettre un mouvement continu des marchandises en utilisant un système de cadres et d’armoires. L’une des images du concept de Kia montre une étagère pliante bien rangée à l’intérieur de la camionnette qui s’ouvre à l’extérieur pour révéler une étagère mobile de fortune pour les achats. Le concept PV5 prévoit également un système de tuiles pour accueillir des accessoires tels que du matériel audio et d’autres appareils à l’intérieur du fourgon, en fonction des différents besoins des clients.

À l’avenir, Kia prévoit son plus grand véhicule PBV, le PV7, ainsi qu’un petit fourgon pour les trajets courts, le PV1. Kia espère mettre en place un « processus de développement basé sur la participation des clients » pour la gamme PBV, en mettant l’accent sur les clients professionnels à gros volume. Sur le plan logiciel, Kia prévoit une utilisation libérale de fonctions intelligentes assistées par l’IA, telles que des suggestions d’entretien prédictif, la planification d’itinéraires en fonction de la disponibilité des stations de recharge et de l’état de la batterie, ainsi qu’un tableau de bord de gestion de flotte groupée, entre autres.