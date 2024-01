CES 2024 : Lenovo présente ses nouveaux ThinkBook et ThinkCentre

Au CES 2024, Lenovo a dévoilé plusieurs nouveaux ordinateurs portables et ordinateurs de bureau de jeu Legion, ainsi que de nombreux nouveaux ordinateurs puissants de marque Yoga.

Parallèlement à ces nouvelles séries d’ordinateurs, Lenovo a également dévoilé ses derniers appareils ThinkBook et ThinkCentre, axés sur les fonctionnalités basées sur l’IA, la productivité et la créativité.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybride

Le nouveau ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid peut facilement passer d’un ordinateur portable à une tablette et vice-versa. Ce nouveau produit 2-en-1 peut être utilisé séparément comme deux appareils ou comme un ordinateur portable, ce qui permet aux utilisateurs de passer facilement d’Android à Windows 11. L’appareil peut également être connecté indépendamment à un écran externe.

L’appareil est conçu pour les créateurs de contenu multimédia, les designers et les professionnels qui peuvent profiter de la double fonctionnalité. L’appareil est doté du système complet Windows 11 et d’un écran OLED 2.8K de 14 pouces. Le communiqué de presse précise que l’ordinateur portable Windows 11 avec Hybrid Stream permet de diffuser des applications Android à l’écran dans une fenêtre PiP en haute qualité et avec une faible latence.

Le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid sera disponible au deuxième trimestre 2024.

ThinkBook 13x Gen 4

Le ThinkBook 13x Gen 4 standard est un ordinateur portable ultra-fin, ultra-léger et puissant. Il pèse à peine 1 kg et son profil de 12,9 mm le rend facile à transporter. Malgré sa petite taille, l’ordinateur portable est équipé d’une batterie de 74 Whr et d’un écran de 13 pouces au format 3:2, avec un rapport écran/corps de 97 %.

Lenovo affirme qu’il peut tenir jusqu’à 21 heures en lecture vidéo ou 11,4 heures en navigation sur le Web. Il présente un design bicolore et est disponible dans une couleur unique, celle de l’édition limitée, et dans le coloris Luna Grey. Le ThinkBook 13x Gen 4 Intel Evo Edition est équipé d’un processeur Intel Core Ultra, d’une mémoire LPDDR5X pouvant atteindre 32 Go et d’une carte graphique Intel Arc. Il est équipé de trois ports Thunderbolt 4, du Wi-Fi 6e et de microphones antibruit à 360 degrés basés sur l’IA.

Le nouveau ThinkBook 13x Gen 4 SPE est une nouvelle preuve de concept innovante. La coque extérieure de l’appareil est dotée d’une technologie E-Ink Prism qui permet aux utilisateurs de personnaliser la couverture extérieure selon différents motifs, créant ainsi une apparence unique. Lenovo affirme que le concept prend en charge jusqu’à mille images différentes, ce qui permet aux utilisateurs d’exprimer leur personnalité et leur créativité. Il reste à voir quand, si jamais, ce concept se matérialisera en un produit réel, mais en l’état, il semble impressionnant et unique, et j’adorerais le voir apparaître sur de vrais ordinateurs portables dans un futur proche.

En ce qui concerne le prix et la disponibilité, le ThinkBook 13x Gen 4 sera disponible en mars, à un prix de départ prévu de 1 199 euros.

ThinkBook 14 / Gen 6+

Le nouveau ThinkBook 14 / Gen 6+ est un ordinateur portable élégant et performant qui offre beaucoup de puissance et d’intelligence. Comme la plupart des ThinkBook, il est équipé de processeurs Intel Core Ultra qui activent des fonctions d’intelligence artificielle pouvant être utilisées pour les outils de bureautique, le montage vidéo et audio, les fonctions de réunion et bien d’autres choses encore.

L’appareil dispose d’une mémoire LPDDR5X à double canal pouvant atteindre 32 Go et d’une carte graphique Intel Arc. Il est doté d’une grande batterie de 85 Wh, de la détection de présence humaine avec un capteur de caméra IR, et même de la reconnaissance faciale avec Windows Hello. L’appareil utilise la puce Lenovo LA3 AI et Lenovo Smart Power 3.0, qui bénéficient de fonctions accélérées par l’IA, telles que Smart Meetings.

L’appareil dispose d’un écran 3K de 14,5 pouces avec un rapport écran/corps de 90 % et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’ordinateur portable reste frais grâce à son double ventilateur et à son système d’échappement arrière. Il dispose de nombreux ports d’entrée/sortie, dont un port USB-A caché, spécialement conçu pour protéger les clés USB.

ThinkBook 16p Gen 5

Le Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 est un ordinateur puissant capable de gérer la plupart des tâches. Il est équipé d’un processeur Intel Core i9 jusqu’à la 14e génération avec assistance AI et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4060. L’appareil offre une productivité efficace et des performances de jeu rapides, et il dispose de deux ports Thunderbolt 4, de trois ports USB-A et d’un port HDMI.

Il est doté d’un clavier rétroéclairé, d’un TDP de 200 W qui est maintenu froid et silencieux grâce à deux ventilateurs et à une bouche d’aération arrière sur toute la longueur. Comme les autres ThinkBook, il est équipé de la puce LA3 AI de Lenovo, de Smart Power 3.0 et de Intelligent Adaptive Dimming pour optimiser les performances du système, l’efficacité énergétique et la charge de la batterie.

L’appareil est doté d’un écran 3.2K, 16:10 avec une luminosité maximale de 430 nits. Le rapport écran/corps est de 93 %, ce qui rend l’affichage net et vif. De plus, comme le ThinkBook 13x Gen 4, il est doté d’un connecteur Pogo sur le dessus de l’écran, ce qui permet de connecter d’autres périphériques et accessoires compatibles, y compris le nouveau Lenovo Magic Bay Studio.

Le Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 sera disponible au mois de juin.

Lenovo Magic Bay Studio

Le Lenovo Magic Bay Studio peut être connecté au Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 et au ThinkBook 13x Gen 4 grâce aux broches Pogo supplémentaires, et l’appareil peut également être connecté à d’autres appareils à l’aide de la connexion USB-C. La caméra utilise des capteurs 4K et fait appel à l’IA pour améliorer la vidéo et offrir une meilleure qualité d’image.

La technologie pilotée par l’IA englobe les logiciels à un tout autre niveau, améliorant la clarté, la netteté et la précision des couleurs, ainsi que la qualité des appels vidéo, des réunions et des conférences téléphoniques.

Le Magic Bay Studio sera disponible en juillet à 69 euros.

ThinkCentre neo Ultra

Le premier ordinateur de bureau à petit facteur de forme Ultra de Lenovo est doté de nouvelles capacités d’intelligence artificielle. Le ThinkCentre neo Ultra est conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à utiliser des capacités d’IA avancées sans avoir à dépenser des sommes importantes pour de nouveaux équipements. Le neo Ultra dispose d’un processeur Intel Core i9 ou Intel vPro Enterprise.

L’appareil peut être configuré avec un GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, une carte NPU facile à mettre à niveau et jusqu’à 64 Go de RAM DDR5. L’appareil est équipé d’un triple ventilateur qui lui permet de rester froid pendant les tâches les plus intensives et d’aspirer l’air frais et de l’expulser par le bas de l’arrière.

Étant donné l’importance accordée aux utilisateurs professionnels, l’ordinateur de bureau est également équipé du nouveau Wi-Fi 7, qui apporte une conception évolutive et de meilleures normes de connectivité. Le neo Ultra possède jusqu’à 8 ports d’affichage pour le multitâche, et le stockage et la mémoire peuvent être facilement mis à niveau ultérieurement.

Le ThinkCentre neo Ultra sera disponible en septembre 2024, au prix de 1 499 euros.

ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 & ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5

Pour les petites entreprises à la recherche d’une solution tout-en-un, les nouveaux ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 et ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 offrent tout ce qu’il faut dans un format compact. Comme son nom l’indique, le plus grand modèle est doté d’un écran de 27 pouces, tandis que le plus petit est équipé d’un panneau de 24 pouces. Les deux ordinateurs sont équipés de processeurs Intel Core i7, d’une mémoire vive DDR5 pouvant atteindre 32 Go et d’écrans à taux de rafraîchissement de 100 Hz.

Le support d’affichage est également doté d’un socle de recharge sans fil qui permet de recharger les smartphones compatibles et d’autres accessoires à tout moment, même lorsque l’ordinateur et l’écran sont éteints.

Les deux appareils sont dotés d’une connectivité Wi-Fi 6 et d’un appareil photo de 5 mégapixels avec obturateur électronique pour la confidentialité. Ils sont dotés d’un port HDMI, de fonctions de partage d’écran et de Lenovo Smart Storage.

Les ThinkCentre neo 50a 27 et 24 Gen 5 seront disponibles au premier trimestre 2024, respectivement aux prix de départ prévus de 629 euros et 599 euros.