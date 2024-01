CES 2024 : AMD dévoile la nouvelle Radeon RX 7600 XT, puissance et VRAM accrue

AMD vient de dévoiler une toute nouvelle carte graphique basée sur l’architecture RDNA 3 que les joueurs vont adorer. La RX 7600 XT vient d’être lancée au CES 2024 lors de l’événement Advancing AI d’AMD. Elle apporte une capacité VRAM accrue par rapport à la RX 7600 (non-XT), qui ne disposait que de 8 Go de VRAM.

La nouvelle RX 7600 XT dispose de 16 Go de mémoire GDDR6, et AMD la présente comme une “carte à l’épreuve du temps“, même pour les jeux à venir.

Bien qu’il s’agisse d’une carte 1080p, AMD affirme qu’elle dispose d’une puissance suffisante pour permettre aux joueurs d’augmenter les paramètres de leurs jeux et d’obtenir une grande réactivité jusqu’à 1440p. Grâce à l’augmentation de la VRAM de 16 Go, l’augmentation des paramètres dans les jeux les plus récents ne sera pas un problème.

L’AMD Radeon RX 7600 XT est principalement destinée aux joueurs qui jouent à 1080p, la résolution la plus utilisée par les joueurs selon l’enquête sur le matériel de Steam.

La RX 7600 XT dispose de 32 CU et de 64 accélérateurs d’intelligence artificielle, et peut atteindre une fréquence d’horloge de 2,76 GHz. La VRAM GDDR6 de 16 Go fonctionne sur un bus mémoire de 128 bits. Le GPU dispose de 32 Mo de cache Infinity. Les spécifications d’AMD indiquent que la toute nouvelle RX 7600 XT a une puissance totale de départ (TBP) de 190 W, de sorte que les cartes graphiques tierces peuvent fonctionner avec une puissance plus élevée et des performances encore meilleures. Elle prend également en charge l’encodage AV1 pour un streaming de jeu de haute qualité.

Les lancements de cartes graphiques récentes ont été quelque peu décevants au cours de l’année écoulée. La RX 7600 XT n’est peut-être pas aussi performante que ce que certains attendaient des GPU de nouvelle génération. Néanmoins, c’est ce que nous avons pour l’instant jusqu’à ce que de nouvelles cartes dotées des dernières architectures, telles que NVIDIA Blackwell ou AMD RDNA 4, sortent sur le marché. AMD affirme que la carte graphique RX 7600 XT est jusqu’à 1,9x plus rapide que la RTX 2060 de NVIDIA.

Une excellente carte graphique

Plusieurs benchmarks de jeu ont également été fournis pour le RX 7600 XT, comme indiqué ci-dessous. Ce nouveau GPU peut atteindre plus de 120 FPS sur les derniers jeux en 1080p. À 1440p, la RX 7600 XT obtient encore plus de 100 FPS dans la plupart des jeux, mais certains jeux comme Starfield ont été testés à des paramètres élevés et le GPU a obtenu 92 FPS à la résolution Quad HD.

AMD a sorti aujourd’hui une très bonne carte graphique que beaucoup de gens achèteront. La proposition de valeur, ainsi que la quantité élevée de VRAM, en incitera plus d’un à acheter ce GPU plutôt que d’autres dans la même tranche de prix. En outre, la série AMD RX 7000 prend également en charge la technologie AFMF (Advanced Fluid Motion Frames). Il s’agit de la technologie de génération d’images AI d’AMD, analogue à FSR 3, mais appliquée au niveau du pilote.

Presque tous les jeux (DX11/DX12) supportent la technologie AMD AFMF. Si vous possédez une carte vidéo AMD de la série RX 6000 ou RX 7000, vous pouvez l’activer dans les paramètres Radeon. Pour être franc, l’AFMF ne fonctionne pas toujours comme prévu et peut être passablement bogué. Cela est dû au fait qu’il s’agit d’une implémentation au niveau du pilote. FSR 3 est encore meilleur, car il s’agit d’une implémentation au niveau du jeu. Néanmoins, l’AFMF peut être assez impressionnant selon le jeu dans lequel vous l’activez. Vous pouvez utiliser ce nouveau GPU AMD pour doubler instantanément vos images grâce à la technologie de génération d’images AI.

Prix et disponibilité

AMD a lancé la nouvelle carte graphique RX 7600 XT pour les ordinateurs de bureau au prix de 329 dollars. Le nouveau GPU sera disponible à partir du 24 janvier 2024. De nombreux AIB lanceront leurs différentes versions de la RX 7600 XT, vous pouvez donc vous attendre à ce que le nouveau GPU inonde les marchés avec diverses options d’ASRock, Gigabyte, ASUS, Sapphire, Powercolor, XFX, et même Acer.