CES 2024 : Kensington lance le nouveau clavier ergonomique Pro Fit Ergo KB675

L’abandon du clavier ergonomique bien-aimé de Microsoft en 2023 a déclenché une vague de concurrents, et Kensington vient de faire son entrée dans l’arène. Annoncé au CES 2024, le nouveau clavier rechargeable Kensington Pro Fit Ergo KB675 TKL tente de combiner une excellente expérience de frappe, la portabilité et l’amélioration de la posture en un seul appareil.

Microsoft a abandonné de nombreux accessoires matériels en 2023, notamment la série IntelliMouse et le clavier ergonomique Microsoft, qui ont connu un grand succès au fil des ans. Quelques entreprises se sont lancées à la conquête de ces fans inconditionnels : Logitech a lancé en octobre le Wave Keys, dont le design est analogue.

Le nouveau clavier de Kensington reproduit fidèlement le design de l’ancien clavier de Microsoft, avec le même grand espace au milieu (pour décourager la frappe à la volée) et des angles relevés (pour que vos poignets ne soient pas autant tordus).

Kensington a déclaré dans son annonce : « La conception unique du clavier sculpté présente une légère inclinaison négative qui crée un angle ouvert neutre entre le coude et les touches, réduisant ainsi le stress du poignet et du bras, augmentant la circulation vers le bout des doigts et réduisant la pression sur la zone du canal carpien. Un coussin de poignet non amovible offre un confort accru pendant de longues heures d’utilisation ».

Outre sa conception ergonomique, le Pro Fit Ergo KB675 fonctionne comme la plupart des claviers sans fil modernes. Il peut fonctionner en Bluetooth (en sauvegardant jusqu’à deux connexions), ou vous pouvez utiliser l’adaptateur sans fil 2,4 GHz inclus avec un « chiffrement 128 bits de qualité gouvernementale ». Le clavier comporte les 12 touches de fonction habituelles, ainsi que 4 touches pour les réunions virtuelles : quitter l’appel, contrôler le micro, contrôler la caméra et partager l’écran. Il existe également des touches dédiées à l’ouverture de la calculatrice, à la réalisation d’une capture d’écran, à la recherche et à l’affichage du bureau.

Disponible au 2e trimestre

Le Pro Fit Ergo KB675 dispose d’une batterie interne rechargeable de 500 mAh, ce qui vous évite d’épuiser des piles AA ou AAA, et il y a un convaincant port USB Type-C pour recharger le clavier. Il n’est pas clair si le clavier peut être utilisé comme un clavier USB filaire standard depuis ce port — vous devrez peut-être toujours utiliser Bluetooth ou 2,4 GHz même s’il se recharge à partir d’un ordinateur.

Le clavier sera disponible à l’achat au deuxième trimestre 2024.