Le ASUS ROG Phone 8 Pro bat les records avec son score multicœur sur Geekbench

ASUS a publié un teaser vantant le score multicœur de son prochain ROG Phone 8 Pro. Le smartphone dédié aux amateurs de gaming, qui est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 3, a obtenu un score de 7422 au test multicœurs Geekbench 6, dépassant les scores générés par les tests Geekbench de l’iPhone 15 Pro Max. Ce dernier est équipé du seul processeur d’application de 3 nm (AP) équipant un smartphone l’année dernière, le A17 Pro.

Sur un iPhone 15 Pro Max, le score multicœur Geekbench le plus élevé a été de 7 348 points. Fait assez révélateur, ASUS n’a pas révélé le score monocore du ROG Phone 8 Pro sur Geekbench, probablement parce que le Snapdragon 8 Gen 3 n’a jamais été en mesure de dépasser le score monocore du A17 Pro. Le meilleur score d’un iPhone 15 Pro Max sur Geekbench est de 2 934 points.

Le Snapdragon 8 Gen 3 utilise une configuration octa-core, soit deux cœurs de plus que le A17 Pro, ce qui donne à l’AP de Qualcomm un avantage lorsqu’il s’agit de tâches multithread. En outre, le ROG Phone 8 Pro, étant un smartphone de jeu, comprend une grande chambre à vapeur qui aidera à garder le chipset au frais, lui permettant de fournir des performances exceptionnelles pendant de longues périodes.

Wccftech a récemment découvert un résultat de test Geekbench de le A17 Pro montrant des scores de 2 969 et 7 570 points respectivement pour le monocoeur et le multicoeurs. Cependant, il pense que le test n’a pu atteindre de tels résultats qu’en utilisant un refroidisseur externe ou en manipulant les résultats.

La liste des meilleurs scores d’AnTuTu Benchmark 10 a été brièvement menée par un autre smartphone de gaming, le Nubia Red Magic 9 Pro avec 24 Go de RAM. Son score était de 2 290 773 points. Le nouveau leader est le OnePlus 12, également équipé de 24 Go de RAM. Ce smartphone a obtenu un score de 2 334 361 points sur AnTuTu et les deux smartphones sont alimentés par le SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Le ROG Phone 8 Pro est doté d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, une résolution de 2 448 x 1 080 pixels, et une protection en verre Gorilla Victus 2 de Corning. Les configurations incluent 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage UFS 4.0, 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage UFS 4.0, et 24 Go de RAM avec 1 To de stockage UFS 4.0.

La caméra arrière comprend une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra téléobjectif de 32 mégapixels et une caméra ultra-large de 13 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels, et une batterie d’une capacité de 5 500 mAh permet de garder le smartphone allumé.

ASUS devrait dévoiler le ROG Phone 8 Pro aujourd’hui au côté du ROG Phone 8 au CES 2024.