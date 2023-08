Gamescom 2023 : Samsung annonce le nouveau moniteur de jeu Odyssey Neo G9

Samsung a fait une annonce majeure à la Gamescom 2023, en présentant le nouveau moniteur Odyssey Neo G9. Celui-ci est présenté comme le premier moniteur de jeu à double écran UHD au monde.

Le Odyssey Neo G9 est doté d’un double écran ultra-haute définition (DUHD) et a déjà reçu le « Best of Innovation Award » au CES 2023. Qu’est-ce que le DUHD exactement ? Le Samsung Odyssey Neo G9 est doté d’un écran massif de 57 pouces au format 32:9 (ce qui en fait un moniteur ultra-large encore plus large qu’un moniteur 21:9 classique).

Si l’on y réfléchit bien, l’écran du Neo G9 est essentiellement constitué de deux moniteurs 16:9 de 32 pouces collés l’un à côté de l’autre, mais sous la forme d’un écran ultra-large 32:9 supermassif doté d’une courbure incroyable de 1000 R. Cela fait du Samsung Odyssey Neo G9 le moniteur de jeu incurvé le plus immersif. La résolution de 7 680 x 2 160 pixels équivaut à deux écrans UHD. C’est pourquoi on parle de « Dual UHD ».

L’écran utilisé ici est le Quantum Mini LED de Samsung. La technologie Quantum Matrix de Samsung l’alimente avec un temps de réponse de 1 ms (GtG). Le moniteur offre ainsi un contraste supérieur et une meilleure luminosité, grâce à l’organisation efficace des zones de gradation sous l’écran. Il peut atteindre une luminosité maximale de 1000 nits, en prenant en charge la norme DisplayHDR 1000. En outre, l’écran est doté d’un revêtement mat et non brillant, ce qui réduit les reflets.

Le Odyssey Neo G9 prend en charge la technologie Freesync Premium Pro d’AMD pour éliminer toute accroc de l’écran.

Il faudra un GPU compatible

Pour utiliser le Odyssey Neo G9 à sa pleine résolution avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, la carte graphique doit prendre en charge le DisplayPort 2.1. Ainsi, la RTX 4090 de NVIDIA (ou d’autres GPU de la série 40) ne peut pas prendre en charge la pleine résolution et le taux de rafraîchissement de ce moniteur. Ces GPU ne répondent pas aux exigences de la spécification DisplayPort. Dans l’ensemble, si vous disposez d’un GPU capable de fonctionner correctement avec ce moniteur, il s’agit vraiment de l’un des moniteurs les plus remarquables pour jouer. Par ailleurs, la Radeon RX 7900 XTX d’AMD prend en charge le DisplayPort 2.1, tout comme les cartes graphiques Arc d’Intel. Il sera disponible dès le 15 septembre au prix de 2 499 euros. Actuellement une offre de précommande permet de recevoir gratuitement une tablette ou une barre de son.

Samsung a également mis à jour l’énorme moniteur Odyssey Ark de 55 pouces avec une fonction Samsung Multi-View. Cette fonction permet aux utilisateurs de diviser l’écran en quatre entrées différentes à la fois. Cela améliore les capacités multitâches de manière exponentielle et rendra le moniteur très utile pour accélérer la productivité de l’utilisateur.