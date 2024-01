CES 2024 : XREAL dévoile un concurrent abordable de l’Apple Vision Pro

La société à l’origine des lunettes AR XREAL Air 2, XREAL, a révélé au CES 2024 un tout nouvel appareil doté d’un ordinateur spatial, et offrant une alternative plus abordable au casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple ou au Meta Quest 3. Le nouveau XREAL Air 2 Ultra est doté d’une monture en anneau de titane, d’une compatibilité avec Android, Mac et Windows, et d’un environnement 3D soutenu par divers capteurs pour offrir un espace 3D en temps réel.

XREAL a annoncé le nouvel Air 2 Ultra lors de son événement CES 2024, et l’appareil est déjà disponible pour les développeurs afin de créer des expériences uniques pour l’appareil. L’appareil est disponible en précommande pour les développeurs, à partir de 699 dollars, et les livraisons devraient débuter en mars.

Les lunettes XREAL Air 2 Ultra offrent aux développeurs le nouveau lanceur Nebula qui vise à améliorer l’informatique spatiale. Les lunettes sont dotées de nouveaux capteurs intégrés dans le cadre, permettant aux capacités de vision de fournir une localisation et une cartographie simultanées afin de déterminer l’emplacement de l’utilisateur dans un espace 3D confiné. Selon le communiqué de presse, les développeurs pourront activer le suivi des mains, la création de maillages 3D, la compréhension sémantique des scènes et bien plus encore, y compris les futures capacités de l’IA.

En ce qui concerne les spécifications, le Air 2 Ultra offre des écrans full HD pour chaque œil et un champ de vision (FoV) de 52 degrés et 42 pixels par degré (PPD), ce qui, selon XREAL, est plus élevé que celui de l’Apple Vision Pro. Le wearable supporte un taux de rafraîchissement de 120Hz et une luminosité maximale de 500 nits, ce qui suggère que la société utilise une technologie très similaire à celle du XREAL Air 2.

De plus, XREAL affirme que les wearables Air 2 Ultra, Air 2 et Air 2 Pro prennent tous en charge la fonction de vidéo spatiale d’Apple. Cela signifie essentiellement que les utilisateurs pourront convertir les vidéos spatiales capturées sur l’iPhone 15 Pro dans un format côte à côte normal en utilisant des applications iPhone tierces qui peuvent être visionnées sur la série XREAL Air 2. XREAL prétend pouvoir offrir une expérience virtuelle tout aussi immersive, sans le coût supplémentaire.

Un super design

Le XREAL Air 2 Ultra est doté d’un cadre en titane qui améliore la durabilité et la robustesse de l’appareil, tout en maintenant son poids à seulement 80 grammes. L’entreprise affirme que la répartition du poids est optimale, que les branches sont réglables en trois positions et qu’il existe trois options de plaquettes nasales. Les lunettes sont également conçues comme une pièce de mode, offrant un look unique et classique.

La société indique que l’appareil est déjà disponible en précommande pour les développeurs au prix de 699 dollars. Les livraisons débuteront en mars 2024. Le dernier NRSDK est construit sur Unity et propose un meilleur suivi des mains et une reconnaissance des gestes de la main. Les nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles pour les développeurs afin de changer notre façon de penser et d’utiliser les lunettes intelligentes AR. La XREAL Air 2 Ultra promet beaucoup de choses, et il sera intéressant de voir comment la communauté des développeurs réagira, et quels types de cas d’utilisation elle proposera.

La XREAL Air 2 Ultra sera compatible avec les appareils Mac et Windows, ainsi qu’avec les smartphones Android de Samsung et l’iPhone 15. Il reste à voir si XREAL ajoutera la prise en charge d’appareils encore plus anciens, mais en l’état, c’est un bon début.