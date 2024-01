Une fuite de photos du Galaxy S24 Ultra vous rappellera l’iPhone 15 Pro Max

Après des mois de fuites, Samsung a confirmé qu’elle annoncera la série Galaxy S24 le 17 janvier. Grâce à un torrent de rumeurs et de fuites d’images, nous savons à peu près tout sur les futurs smartphones, mais rien n’est jamais vraiment officiel jusqu’à ce qu’il le soit réellement et, en attendant, nous avons des fuites sur lesquelles nous appuyer, comme les nouvelles présumées photos du Galaxy S24 Ultra.

Postées sur X par l’utilisateur @WorkaholicDavid, les images montrent le Galaxy S24 Ultra de face et de dos. À première vue, il ressemble beaucoup au Galaxy S23 Ultra, mais si vous regardez de plus près, vous remarquerez que l’écran incurvé du flagship de la génération actuelle a été remplacé par un écran plat, ce qui donne au téléphone une allure plus élégante et plus nette.

Comme on pouvait s’y attendre, le nouveau design rend également les bords latéraux un peu plus proéminents, mais la plupart des utilisateurs ne le remarqueront probablement pas.

À l’arrière, le smartphone dispose toujours d’une configuration à quatre caméras, mais il est clair que la caméra téléobjectif 10x périscope de 10 mégapixels n’est plus là. Les rumeurs affirment que nous aurons droit à un module téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x à la place.

La source Ice Universe avait précédemment déclaré que la caméra périscopique de 50 mégapixels adoptait un nouveau design avec une lentille circulaire sur un prisme carré. Selon la source, le « design présente certains avantages », ce qui aidera probablement le Galaxy S24 Ultra à se démarquer des autres photophones de 2024.

I saw someone say that the Galaxy S24 Ultra’s 5x telephoto is round, which is very different from the S23 Ultra’s 10x periscope.

This is because the S24u’s 5x periscope structure adopts a new design similar to that of the vivo X100 Pro. A circular lens is installed above the… pic.twitter.com/Rx2tJuW7vG

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 24, 2023