L’iPhone 17 aura deux fois plus de mégapixels dans la caméra frontale que l’iPhone 15

Alors que nous en sommes encore à l’iPhone 16 et à un an de l’iPhone 17, il semble qu’Apple ait de grands projets en réserve pour son iPhone 2025. Selon Ming-Chi Kuo, analyste réputé d’Apple, Apple prévoit de rendre la caméra frontale de l’iPhone 17 deux fois plus puissante que celle de la série iPhone 15.

Dans une récente note de recherche, Kuo évoque les perspectives commerciales de Genius Electronic Optical Company Limited, une société basée en Chine qui est un fournisseur d’Apple. Dans cette note, Kuo révèle que Genius devrait bénéficier d’une « mise à niveau significative de l’objectif de la caméra frontale de l’iPhone 17 ».

Selon Kuo, l’iPhone 17 sera doté d’une caméra de 24 mégapixels/6P, contre un objectif 12 mégapixels/5P dans la dernière gamme d’iPhone. Pour les non-initiés, le mot « P » signifie « plastique » et désigne le nombre d’éléments de lentille ajoutés à un module d’appareil photo. Naturellement, davantage de mégapixels se traduit par plus d’éléments d’objectif ou « P-s ».

L’objectif 6P de la caméra frontale de l’iPhone 17 devrait permettre d’obtenir des images proches de la réalité avec une netteté et des détails accrus. Kuo affirme que Genuis restera le principal fournisseur de lentilles pour les caméras frontales de la série iPhone 17. Le prix de l’objectif 6P étant supérieur de 100 à 120 % à celui de son prédécesseur, Genius devrait engranger davantage de bénéfices et de revenus au cours du deuxième semestre de l’année 25.

En outre, Kuo a également mentionné dans sa note que la caméra ultra-large de l’iPhone 16 sera également améliorée, passant de l’objectif 12 mégapixels/1.0um du 15 Pro à 48 mégapixels/0.7um.

Enfin une amélioration

Il y a longtemps que les iPhone auraient dû être améliorés au niveau de la caméra frontale. Alors que les smartphones Android se surpassent en termes de nombre de mégapixels, Apple s’en tient à une caméra frontale de 12 mégapixels depuis le lancement de l’iPhone 11 en 2019. La caméra frontale de 24 mégapixels proposée sur la série iPhone 17 rendra le système de caméra TrueDepth de l’iPhone encore plus puissant et les utilisateurs pourront bénéficier de selfies et d’appels FaceTime plus nets et détaillés.

Toutefois, le passage de l’objectif 5P à l’objectif 6P et à la caméra frontale de 24 mégapixels s’accompagnera d’une augmentation des coûts qui se répercutera sur les utilisateurs. Seriez-vous prêt à payer plus cher pour une meilleure caméra frontale si Apple décide de choisir la voie « Apple » et de faire de la caméra 24 mégapixels une exclusivité des modèles Pro ou Ultra ?