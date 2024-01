Le GPT Store de OpenAI sera lancé la semaine prochaine

OpenAI semble prête à démarrer l’année 2024 en fanfare. La société à l’origine de ChatGPT et sans doute la plus responsable de l’introduction de l’IA générative auprès des masses se prépare à lancer son GPT Store, où les créateurs de GPT personnalisés par des tiers et construits avec le nouveau GPT Builder d’OpenAI pourront vendre et monétiser leurs créations, la semaine prochaine — du 8 au 13 janvier 2024.

OpenAI a envoyé aujourd’hui un e-mail à ceux qui ont déjà créé et lancé des GPT personnalisés par le GPT Builder. Le texte de l’e-mail est le suivant :

Cher développeur de GPT, Nous tenons à vous informer que nous lancerons le GPT Store la semaine prochaine. Si vous souhaitez partager vos GPT dans la boutique, vous devrez.. : Examiner nos politiques d’utilisation mises à jour et les lignes directrices de la marque GPT pour vous assurer que vos GPT sont conformes.

Vérifier votre profil de développeur (settings> builder profile> enable your name or a verified website).

Publier votre GPT en tant que « Public » (les GPT pour lesquels l’option « Anyone with a link » est sélectionnée ne seront pas affichés dans la boutique). Merci d’avoir investi du temps pour construire un GPT. – L’équipe ChatGPT

La date exacte de lancement, l’heure, la région et la disponibilité des utilisateurs n’ont pas été communiquées, et un porte-parole d’OpenAI s’est contenté de répondre à notre demande par : « Merci de nous avoir contactés. Nous en saurons plus la semaine prochaine ».

Qu’est-ce que le GPT Store et pourquoi est-il si populaire ?

Dévoilé pour la première fois par le PDG et cofondateur d’OpenAI, Sam Altman, et ses compatriotes lors de la conférence des développeurs DevDay d’OpenAI en novembre, le GPT Store a été présenté comme un endroit sur le site Web ChatGPT pour ceux qui construisent avec les outils d’OpenAI afin de gagner de l’argent tout en partageant leurs créations avec un large public.

Vous devez utiliser le GPT Builder d’OpenAI pour construire des GPT personnalisés à partir du puissant Large Language Model (LLM) GPT-4 d’OpenAI, mais cette opération est relativement simple et directe, surtout si on la compare à la programmation d’autres logiciels.

Le GPT Builder d’OpenAI vous permet de saisir les capacités que vous souhaitez que votre GPT offre en langage clair, et il essaiera de créer une version simplifiée de ChatGPT conçue pour exécuter ces fonctions en votre nom ou au nom de tout autre utilisateur avec lequel vous partagez votre GPT. Cela peut se faire à l’aide d’un lien de partage ou de la boutique à venir.

Cela rappelle immédiatement le succès de l’App Store d’Apple pour l’iPhone lancé à l’été 2008, puis pour l’iPad et les appareils Mac, qui a généré des milliards de dollars de recettes annuelles pour les développeurs tiers et, bien sûr, pour Apple elle-même, qui prélève une part de 30 % sur toutes les ventes. Il a également été la cible de procès antitrust intentés par des sociétés telles qu’Epic Games, bien qu’il ait jusqu’à présent largement résisté à ces procès.

Pourtant, à l’instar de l’App Store d’Apple, le GPT Store d’OpenAI n’est pas exempt de controverses.

OpenAI avait initialement promis de le lancer à la fin de l’année 2023, mais s’est retrouvée dans une situation dramatique après que l’ancien conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif qui la détenait a brièvement renvoyé Altman avant de le réembaucher et de se retirer lui-même de ses fonctions.

Toute cette agitation — et l’attention démesurée portée au GPT Builder, ainsi qu’une attaque par déni de service distribué (DDoS) signalée sur les serveurs d’OpenAI, ont probablement ralenti le lancement du magasin GPT.

Des questions cruciales demeurent

Mais lorsque le GPT Store d’OpenAI sera finalement lancé, la question clé sera : combien OpenAI prendra-t-elle pour sa part des ventes/souscriptions de GPT personnalisés ? Autre point important : quelles options et mécanismes de tarification seront autorisés, combien les développeurs pourront-ils facturer et cela deviendra-t-il l’App Store de l’ère de l’IA ?

D’ores et déjà, le GPT Store d’OpenAI présente un avantage par rapport aux autres boutiques de logiciels tiers : il ne nécessite pas de compte de développeur ni d’expérience en matière de logiciels pour y participer. Tout ce qu’il faut, c’est une idée et un moyen de la saisir dans le ChatGPT Builder, et bien sûr, un abonnement à ChatGPT Plus ou Enterprise d’OpenAI, qui commence à 20 dollars par mois.