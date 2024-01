Windows 11 rend l’écran de verrouillage plus informatif avec des widgets météo

Depuis la sortie de Windows 11 en 2021, Microsoft a cherché à faire de l’écran de verrouillage une expérience plus utile, qui ne soit pas simplement une horloge avec une publicité occasionnelle. Après tout, c’est la première chose que vous voyez après avoir ouvert le couvercle de votre ordinateur portable, ou après avoir appuyé sur le bouton d’alimentation de votre ordinateur de bureau, et Microsoft veut donc rendre cet espace aussi utile et informatif que possible. Aujourd’hui, l’écran de verrouillage reçoit de nouvelles informations météorologiques.

Avec la dernière version Insider, Microsoft ajoute la possibilité d’afficher des informations météorologiques plus détaillées et plus riches directement sur l’écran de verrouillage de Windows 11.

En survolant le widget météo avec votre souris, vous pouvez voir plus d’informations, comme le fait qu’il soit nuageux ou non, les températures les plus élevées et les plus basses, et s’il y a des alertes météorologiques majeures applicables à votre région.

En cliquant sur les informations météorologiques et en déverrouillant votre PC, vous pouvez accéder aux prévisions complètes sur MSN Weather. Microsoft précise que cette nouvelle expérience sera activée par défaut et que si vous souhaitez la désactiver, il vous suffit d’aller dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage > Statut de l’écran de verrouillage et de la régler sur « Aucun ».

Microsoft propose actuellement plusieurs façons de consulter la météo sous Windows.

Plusieurs façons de voir la météo

Le raccourci de la barre des tâches permettant d’accéder au panneau des widgets, par exemple, affiche une brève description du temps qu’il fait dans votre région. Il peut s’agir de la température actuelle ou d’informations sur la qualité de l’air. C’est très bref et cela ne remplace en aucun cas des prévisions complètes, mais cela vous donne un aperçu de la météo en un coup d’œil.

Si vous voulez le découvrir et que vous êtes un membre Insider, assurez-vous de télécharger la dernière version Dev. Si vous n’êtes pas encore un Insider, n’essayez pas de tester cette application tant qu’elle n’a pas été déployée dans la version stable de Windows. De plus, il est possible que vous ne le voyiez pas encore, car Microsoft ne le déploie que pour certains utilisateurs EN-US afin de le tester avant de le déployer plus largement.