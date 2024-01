Nokia et HONOR signent un accord de licence croisée pour l’innovation 5G

Nokia a annoncé la signature d’un nouvel accord de licence croisée avec HONOR couvrant les inventions fondamentales des deux parties dans le domaine de la 5G et d’autres technologies cellulaires.

Les termes de l’accord restent confidentiels entre les parties, a déclaré l’entreprise, de sorte qu’il n’y a pas encore de détails sur la valeur de l’accord. Nokia a signé un accord pluriannuel sur les brevets 5G avec Samsung l’année dernière, et il s’agit du quatrième accord majeur sur les smartphones que Nokia a conclu au cours des 12 derniers mois.

Selon la déclaration de Nokia, les termes de l’accord restent confidentiels entre les parties. Nokia a récemment été impliquée dans une interdiction de vente qui a empêché les smartphones OPPO et Vivo d’être vendus dans certains pays européens.

Honor a décidé qu’il valait mieux éviter toute interdiction de vente de ses smartphones et a signé cet accord de licence de brevet 5G avec Nokia.

Susanna Martikainen, responsable des licences pour les appareils mobiles chez Nokia, a déclaré :

Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord de licence croisée à l’amiable avec HONOR, l’un des principaux acteurs du marché chinois des smartphones. Il s’agit du quatrième accord majeur sans litige concernant les smartphones que Nokia a conclu au cours des douze derniers mois et il souligne une fois de plus la force du portefeuille de brevets de Nokia et ses contributions de plusieurs décennies aux normes cellulaires et à d’autres technologies.