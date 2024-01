Xiaomi dévoile les détails du lancement mondial de la série Redmi Note 13 et accessoires

Xiaomi s’apprête à lancer la série Redmi Note 13 en Inde dans la journée, pour la première fois en dehors de la Chine. Mais, Xiaomi a également confirmé le lancement de la série Redmi Note 13 sur les marchés mondiaux le 15 janvier.

Le teaser confirme le lancement des modèles Redmi Note 13 Pro et Pro+, et la société devrait également lancer les modèles Redmi Note 13 4G et Redmi Note 13 Pro 4G, qui ont récemment fait surface en révélant un nouveau SoC Helio G99 Ultra de MediaTek.

La page de teasing confirme également le lancement des appareils Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro lors de l’événement, après qu’ils aient été introduits en Chine l’année dernière.

Pour rappel, la Redmi Watch 4 dispose d’un écran AMOLED de 1,97 pouce, de plus de 150 modes d’exercices, d’un coach vocal, d’un capteur PPG à quatre canaux amélioré, d’un support GPS et d’une autonomie de 20 jours. L’appareil fonctionne sous HyperOS en Chine, mais ce n’est peut-être pas le cas de la version mondiale.

Les Redmi Buds 5 et Buds 5 Pro offrent respectivement un ANC allant jusqu’à 46 dB et 52 dB, et le modèle Pro est également équipé de deux drivers et prend en charge le LHDC 5.0.

Il faudra attendre moins de deux semaines pour connaître le prix de ces appareils sur les marchés mondiaux.