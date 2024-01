Articul8 : la réponse de Intel au défi de l’IA générative d’entreprise

Dans le monde en pleine évolution de l’IA générative, les entreprises cherchent constamment des moyens de rester à la pointe de la technologie. Intel se lance dans la mêlée de l’IA générative en lançant une société indépendante axée sur l’IA générative d’entreprise. Intel lance Articul8 en partenariat avec DigitalBridge Group. Inc, une société d’investissement internationale.

La nouvelle société offrira aux entreprises clientes une plateforme logicielle d’intelligence artificielle générative (GenAI) complète, optimisée verticalement et sécurisée. Elle est conçue pour offrir une rapidité, une sécurité et une rentabilité sans précédent.

La plateforme GenAI est donc la pièce maîtresse de l’offre d’Articul8, qui met fortement l’accent sur la sécurité des données, une priorité absolue pour toute entreprise. Les entreprises ont des besoins différents en matière d’infrastructure, et GenAI est conçue pour répondre à cette diversité. Qu’une entreprise préfère les solutions basées sur le cloud, les installations sur site ou un mélange des deux, GenAI veille à ce que ses données sensibles restent protégées.

GenAI comme pièce maîtresse

La technologie de pointe d’Intel est à la base de la plateforme GenAI, qui fonctionne de manière transparente avec le matériel Intel. Cependant, la conception de la plateforme est polyvalente et prend en charge toute une série d’infrastructures hybrides. Cela fait de GenAI un choix approprié pour diverses industries, y compris la finance et les télécommunications, où les demandes de solutions d’IA sont particulièrement élevées.

Articul8 est dirigée par Arun Subramaniyan, dont l’expérience en tant qu’ancien cadre d’Intel est inestimable. Sous sa direction, l’entreprise se dirige vers un avenir où GenAI deviendra un outil essentiel dans différents secteurs. L’évolutivité et l’adaptabilité de la plateforme ont été prouvées lors des premiers déploiements, ce qui indique qu’elle a le potentiel de révolutionner les applications spécifiques à l’industrie.

La stabilité financière d’Articul8 est solide, avec des investissements importants de DigitalBridge Ventures, Intel et d’autres investisseurs en capital-risque. Ce soutien financier témoigne de la confiance du marché dans la vision stratégique d’Articul8 et dans les capacités de la plateforme GenAI. Un aspect clé de l’approche d’Articul8 est sa collaboration avec le Boston Consulting Group. Ce partenariat est essentiel pour l’intégration de la plateforme GenAI dans les stratégies commerciales des clients. Il garantit que la technologie ne se contente pas d’améliorer les opérations actuelles, mais qu’elle ouvre également la voie à de nouvelles opportunités commerciales.

Une indépendance conservée

Malgré ses collaborations, Articul8 conserve son indépendance, ce qui est crucial pour sa capacité à adapter rapidement sa stratégie de marché et à développer ses offres au sein de l’écosystème GenAI. Cette indépendance permet à l’entreprise de rester agile et réactive face à l’évolution des besoins des entreprises clientes.

« Grâce à sa connaissance approfondie des domaines de l’IA et du HPC et aux déploiements de GenAI de niveau entreprise, Articul8 est bien placée pour fournir des résultats commerciaux tangibles à Intel et à notre écosystème plus large de clients et de partenaires. Alors qu’Intel accélère l’IA partout, nous nous réjouissons de notre collaboration continue avec Articul8 », a déclaré Pat Gelsinger, PDG d’Intel.

« Chaque entreprise mondiale doit aujourd’hui relever le défi d’intégrer les capacités de GenAI dans ses workflows. Articul8 a construit une plateforme logicielle GenAI évolutive et facile à déployer qui permet déjà aux entreprises de libérer de la valeur à partir de leurs données propriétaires. Nous considérons GenAI comme une force essentielle pour l’infrastructure numérique, et nous sommes heureux de collaborer avec Intel pour soutenir la croissance d’Articul8 », a déclaré Marc Ganzi, PDG de DigitalBridge.